Perfeitas e simétricas que viram até peça de colecionador. O 1° Festival das Orquídeas de Santa Bárbara d’Oeste contará com uma exposição especial de espécies raras. O evento será neste sábado (4), das 9 às 19 horas, e neste domingo (5), das 8 às 16 horas, no Centro de Atendimento ao Turista e Museu da Imigração, com entrada gratuita.

O público poderá apreciar exemplares de coleção que apresentam forma e geometria que para colecionadores são muito qualificadas em relação a pétala, sépala, labelo e coloração. Segundo Rodrigo Monteiro, proprietário do Orquidário Covolan, essas características traz também uma qualificação à planta, com valor agregado financeiro alto pela sua raridade na forma e na qualificação dessa planta em si.

“As plantas que são Walkerianas “Feiticeiras”, uma anomalia genética, são raras de sair no lote, não são plantas comum. Além das Walkerianas “Vinicolor”, plantas que acertaram no cruzamento, além da cor vinho, não se tinha Vinicolor no padrão de forma labelo, na qualidade que eles tem, com os resultados em grande quantidade de exemplares, bem qualificado”, explicou Monteiro.

O evento também contará com a palestra “Cultivo Básico de Orquídeas”, com Monteiro e Eduardo Mucke, dos orquidários Covolan e Santa Bárbara, respectivamente; no sábado (4), às 14 horas, no Centro de Memórias. Não será necessário inscrição antecipada.

Expositores

Além dos orquidários, haverá a participação do Mimo in Vidro, de Campinas/SP, que comercializará suculentas, cactos, folhagens, mini jardins e arranjos; e Cantinho dos Vasos, de Várzea Paulista/SP, que terá insumos e produtos para cultivo, como: adubos foliares, adubos orgânicos, inseticida, fungicida, acariciada, substrato para orquídeas, substrato para suculenta, borrifadores, vaso de plástico e vaso de cerâmica.

Mais informações podem ser obtidas no Centro de Atendimento ao Turista, na Rua João Lino, 362, Centro, de terça a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, ou pelo telefone/WhatsApp (19) 3455.7000 ou ainda e-mail [email protected]

Serviço:

1° Festival das Orquídeas de Santa Bárbara

Dia 4 de junho, das 9 às 19 horas

Dia 5 de junho, das 8 às 16 horas

Centro de Atendimento ao Turista | Rua João Lino, 362, no Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita