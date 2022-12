O Teatro Municipal de Americana “Lulu Benencase” recebe, nesta terça-feira (13), às 19h45, o 18º Festival SESI-SP de Dança, do SESI (Serviço Social da Indústria) – Centro de Atividades “Estevam Faraone” de Americana, através do Centro de Qualidade de Vida. A entrada é gratuita mediante troca de ingresso na bilheteria do Teatro por produtos de limpeza: água sanitária, detergente ou desinfetante.

A programação do Teatro Municipal, organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) da Prefeitura de Americana, prossegue na quarta-feira (14), às 20h30, com o show “Tributo de 50 anos ao Clube da Esquina”, apresentado por Lenir Boldrin, com Vila Jazz & Banda Municipal de Americana “Monsenhor Nazareno Maggi”.

Vila Jazz é formado por Raquel Rochia (vocal), Emanuel Massaro (violão e vocal), Dédi Ferreira (guitarra e vocal), Alexandre Santos (contrabaixo) e Caio Bartolomeu (bateria). A Banda Municipal de Americana “Monsenhor Nazareno Maggi” terá regência do maestro Jair dos Santos.

No repertório, serão executadas as músicas: Bola de meia, bola de gude; Um girassol da cor do seu cabelo; Fé cega, faca amolada; O trem azul; Paisagem na janela; Nos bailes da vida; Nascente; Para Lennon e McCartney; Clube da esquina 2; Caçador de mim; Canção da América; Travessia; Tudo o que podia ser / Nada será como antes; Maria Maria.

Os ingressos custam R$60,00 (inteira), R$20,00 (promocional – primeiro lote de 100 ingressos) e R$ 30,00 (meia-entrada).

Dia 18, às 16h, haverá a apresentação “Natal in Concert”, com o Concerto de Orquestra Sinfônica e o tenor Cesar Camargo e seus convidados. No repertório, árias de óperas, operetas, oratórias, canções natalinas e música instrumental de compositores célebres como Tchaikovsky, Strauss, Puccini, Bizet, Gounod e outros.

O evento de música clássica instrumental e operística pretende promover a cultura e o interesse por esse gênero através da magia do natal. Serão dez peças cantadas e cinco instrumentais, com duração de 90 minutos de espetáculo.

Haverá a venda dos CDs do solista tenor Cesar Camargo no início e término do evento, quando o artista receberá os cumprimentos no salão de entrada do teatro.

Os ingressos custam R$100,00 (inteira), R$50,00 (promocional – até 1 hora antes do evento) e R$50,00 (meia-entrada).