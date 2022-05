A Secretaria de Esporte e Lazer de Sumaré realiza de quinta-feira (26) a sábado (28) a 4ª edição do “Festival das Quebradas”, no campo do Matão, a partir das 19h. O espaço fica na esquina da Rua São Timóteo com São Lucas Evangelista, na Praça General Osório. Nesta edição serão 16 equipes que se enfrentarão nos três dias de evento, totalizando 16 jogos.

Os vencedores serão premiados com troféus e medalhas, além da premiação de melhor goleiro e jogador destaque da partida.

No torneio, o campo é dividido em dois minicampos e as partidas, de 50 minutos de duração em dois tempos, são disputados com seis jogadores na linha e um goleiro.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Bruno César Pereira, a intenção é realizar edições do evento em cada uma das regiões do município, incluindo a Zona Rural. No caso desta última, ainda é necessário realizar um estudo sobre a quantidade de equipes que participariam do torneio para confirmar sua viabilidade.

A primeira edição do festival contou com público de, aproximadamente, 600 pessoas e foi realizada na Área Cura, no campo do Bom Retiro, e teve como campeão o time da casa, o União Bom Retiro.

A segunda edição aconteceu no Jardim Picerno, com cerca de 700 espectadores, no campo do bairro, e a ganhadora foi a Equipe Evoke. Ambos eventos tiveram três dias de duração. Já a terceira edição aconteceu nos dias 30 de abril e 1º de maio, no Campo do Cidade Nova, na região do Maria Antônia. Na ocasião a equipe Real Juventude saiu vencedora.

“O objetivo do Festival das Quebradas é oferecer uma opção de lazer para a população dessas regiões, reunindo a família e promovendo a prática de esporte”, comenta o secretário.