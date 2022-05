Após dois anos de paralisação, as Festas Juninas tradicionais marcam a retomada dos festejos de São João pelo Brasil. Santo Antônio, o “santo casamenteiro”, São Pedro, o padroeiro dos pescadores, e São João, o “santo festeiro”, voltarão a ser homenageados durante as celebrações, que integram os eventos populares de junho e julho.

A retomada das grandes festividades mostra que, aos poucos, é possível aquecer o setor do turismo. A mobilização de organizadores, cidades e turistas demonstra a importância da data para o país.

De acordo com estimativas do Ministério do Turismo, os festejos juninos são responsáveis por movimentar mais de R$ 1 bilhão, apenas na região Nordeste. Por isso, a expectativa é grande em diversos municípios brasileiros.

Festas Juninas pelo Brasil

Considerada a maior festa regional ao ar livre, segundo o Guinness Book, o São João de Caruaru, em Pernambuco, tem início em 4 de junho e vai até 2 de julho. O festejo atrai visitantes brasileiros e estrangeiros para apreciar as comidas típicas e as atrações musicais.

O São João de Campina Grande, na Paraíba, integra um mês de festa. O público poderá apreciar diversas apresentações de 10 de junho a 10 de julho. Entre os artistas estão Wesley Safadão, Xand Avião, Elba Ramalho e outros. O evento agita a cidade com músicas tradicionais, como o forró, e outros estilos. As comidas de Festa Junina e competições de quadrilha também agregam à programação.

Já na região Centro-Oeste, em Corumbá e Ladário, no Mato Grosso do Sul, o mês de junho é marcado por uma celebração tradicional, o Arraial do Banho de São João. O festival é considerado Patrimônio Imaterial do Brasil pelo Iphan e reúne devotos de várias religiões. Na passagem do dia 23 para 24 de junho, às margens do Rio Paraguai, é realizado o banho com a imagem de São João. Além da tradição religiosa, o arraial conta com comidas típicas, quadrilhas e muito mais.

Em Belo Horizonte, o Arraial de Belô é considerado o maior festejo junino da região Sudeste do Brasil. O encontro tradicional na cidade mineira engloba música, dança e gastronomia. A programação diversificada reúne concursos de quadrilhas, shows, circuito gastronômico e entre outros atrativos. A previsão é que seja realizado entre julho e setembro de 2022.

O Brasil tem muito a oferecer em diversidades cultural e gastronômica. A Festa Junina é celebrada com características diferentes, dependendo da região para onde o turista viaja. E é para isso que o portal de notícias e dicas de viagens Conexão123 existe. Afinal, a 123milhas ajuda os viajantes a escolherem o seu próximo destino.