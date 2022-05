No próximo dia 21/05 a partir das 23h no Clube Ginástico de Rio Claro/SP acontecerá a festa TOMBEI Open Bar Túnel do Tempo, importante festa da nossa região que ficou suspensa durante todo o período da pandemia e agora volta com força na sua melhor e maior edição.

Uma festa alternativa que tem como principal objetivo fazer com que as pessoas fiquem à vontade para dançar, beber e curtir sem preocupações. No formato open bar com música pop nacional e internacional entre outras.

Teve sua primeira edição em 22 de Agosto de 2015 em Piracicaba, e desde então vive uma crescente enorme, atingindo um público de mais de 10 mil pessoas.

A Tombei classifica-se popularmente muito bem nos quesitos de festa itinerante e temática, pois ela acontece num circuito de 6 cidades: Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Campinas, São Pedro e Americana, com as seguintes temáticas: Arraiá, Halloween, Natal, Verão, Baile de Máscaras, Carnaval, Red Carpet, Kids, Cabaret e Túnel do Tempo.

“Essa edição tem tudo pra ser a maior que já tivemos até hoje, estamos todos muito ansiosos!” afirmou Carolina Barros que é produtora e proprietária da festa.

Os ingressos podem ser adquiridos através do link: https://lets.events/e/tombei-open-bar-tunel-do-tempo/ e também há vans saindo de Americana e Santa Bárbara D’Oeste.

Para mais informações consulte o perfil @tombeinoinsta.