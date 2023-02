Festa luxuosa vem pela 1a vez ao Brasil

Festa The Great Gatsby Party® terá uma edição inédita no Brasil

A festa – com toda a exuberância e o glamour dos anos 20 – desembarca na capital paulista nos dia 25 de fevereiro, após sucesso em cidades como Nova York, Las Vegas, Miami e Los Angeles.

Com realização da BusinessLand, o local escolhido foi a ARCA, na zona oeste de São Paulo. “Vamos trazer atmosfera dessa época e traduzir em uma festa incrível com elegância, luxo e mistério”, explica Marcelo Flores, sócio e diretor da BusinessLand, que já atuou e teve papel fundamental na realização de eventos como Réveillon da Paulista, Fifa Fan Fest, Brahma Valley, Skol Sensation, camarote Brahma e o concurso Cidade Iluminada São Paulo.

Na The Great Gatsby Party®, haverá trapezistas, acrobatas, dançarinos e shows musicais. Um cardápio especial de drinks está sendo desenvolvido para o evento. Para os vips, o ingresso garante open bar. O Secret Room promete acesso a exclusividade de apresentações e de bares.

Uma das atrações já confirmadas é o Dj residente das versões americanas da The Great Gatsby Party®, Willy Monfret. Ele também esteve na edição 2023 de Miami, que aconteceu nos dias 13 e 14 de janeiro. “A ideia é transportar o público do evento para dentro do livro e filme homônimo, que fez grande sucesso e ganhou, inclusive, o Oscar de melhor figurino ao mostrar toda a pompa e a energia dos anos 20. Tenho certeza que será uma experiência única para as mais de 4 mil pessoas esperadas”, completa Flores.

A festa inédita tem patrocínio do Moët & Chandon, Johnnie Walker Gold e Tonica Antarctica. Conta ainda com apoio da Ciroc, Tanqueray, Chandon e Spaten. A Ellus, também apoiadora, promete criar inspirações incríveis de looks para os participantes. Pode preparar o look com muito brilho, plumas e pérolas.

LINE UP

Um evento de pop, de eletrônico, de swing, de soul-funk e principalmente daquele jazz suingado e dançante de bandas afiadíssimas e cantoras de vozes sensuais que ditaram o ritmo das festas que fizeram aquela década ganhar o título de “Os Loucos Anos 20”.

Será uma verdadeira viagem multissensorial no tempo e no espaço através das músicas da Great Gatsby Party. A festa é NONSTOP MUSIC, onde o tempo todo o público vai poder estar ambientado neste “Gatsby moderno” musical feito ora pelas batidas da eletrônicas dos DJs, ora pelos cantores e bandas que comporão essa trilha sonora.

Releituras de clássicos do pop feitos em pegada moderna e swing jazz ao mesmo tempo serão feitas não só pelo DJ francês de electroswing Willy Monfret, o mesmo das versões internacionais da festa, como também pelas atrações musicais que estarão nos palcos do evento.

Alex Albino & The Flaming Flames, a cantora e atriz Malu Rodrigues (em arrebatadoras performances) e a banda Serial Funkers se revezarão nos holofotes fazendo esta sensacional mistura de modernidade e Anos 20, num ambiente ultra dançante e burlesco, onde ninguém fica parado nenhum minuto.

Os ingressos estão sendo vendidos no link com preços a partir de R$ 284.

Informação

📅 Data: 25 de fevereiro de 2023 (sábado)

🕒 Hora: 22h

⏳ Duração: 5h

📍 Localização: ARCA

👤 Idade: 18 anos

💰 Preço: a partir de R$284

