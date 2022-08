A Festa Julina realizada pelo Instituto JR Dias na noite deste sábado no bairro Antonio Zanaga reuniu mais de mil pessoas no Campo Society do bairro.

Com cachorro-quente, quentão, pipoca, arroz-doce, cuscuz, milho cozido, chocolate-quente, tudo de graça, a noite teve como momento especial a apresentação da tradicional quadrilha com crianças e adultos.

“Cada evento é uma emoção muito grande para nós. São meses de preparação para que tudo saia conforme o planejado e não falte nada! Aqui reunimos pessoas de todos os cantos que já conhecem e vem participar com a gente todos os anos. Gratidão por mais um ano de sucesso e que o próximo ano seja ainda maior!”, disse Izabel Dias, presidenta do Instituto Jr Dias.