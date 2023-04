Festa do Peão inicia venda dos ingressos; valores “promocionais” chegam a R$999

Os ingressos para Festa do Peão de Americana 2023 começaram a ser vendidos hoje, ao 12h, pelo site do Total Acesso.

De acordo com informações da organização nas redes sociais, ainda será informado o dia do início da comercialização dos ingressos físicos, assim como os pontos de venda autorizados. A direção ainda informa que nenhum outro site está apto a vender as entradas.

Estarão disponíveis, portanto, para venda on-line ingressos para:

Camarote Americana

Camarote Super Bull

Camarote Open Super Bull

Camarote Brahma

Ingresso arena

Confira a programação:

9 de junho (sexta-feira) Henrique e Juliano | convida Rayane e Rafaela/ Luan Santana/Alok

10 de junho (sábado) Gusttavo Lima/Gustavo Mioto/Pedro Sampaio/ KVSH

11 de junho (domingo) Maiara e Maraísa/Edson e Hudson/Rionegro e Solimões

16 de junho (sexta-feira) Ana Castela/Hugo e Guilherme

17 de junho (sábado) Jorge e Mateus/Matheus e Kauan/Zé Neto e Cristiano/Sevenn DJ

18 de junho (domingo) Chitãozinho e Xororó/Zezé di Camargo e Luciano

SUSTO. Os valores assustaram os interessados pelo evento, saindo R$ 50 pista e chegando a R$ 999 nos camarotes, divulgados como pacotes “promocionais”.

“Vocês estão loucos com esse preço”, disse um internauta em postagem da rede social oficial da festa.

“Um verdadeiro absurdo esses preços em lotes promocionais”, escreveu outra seguidora.

O camarote Brahma, com o preço mais elevado, chegando a R$ 999 no sábado, oferece entrada no recinto, open bar e alimentação.

