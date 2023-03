Festa do Peão divulga shows da 35ª edição

A Festa do Peão de Americana divulgou a grade oficial dos shows deste ano. No dia 9 de junho, Americana dá as boas-vindas com Henrique e Juliano e a participação especial de Rayane e Rafaela. A noite encerra com o DJ Alok. No sábado, 10, o palco ficará sob o comando de Gusttavo Lima, Gustavo Mioto e dos DJs KVSH e Pedro Sampaio. Dia 11, no tradicional Domingo da Família São Vicente, os shows são de Maiara e Maraísa, Edson e Hudson e Rionegro e Solimões.

Pausa de uma semana para tudo voltar na sexta-feira, 16, com a estreia de Ana Castela e da dupla Hugo e Guilherme. Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Matheus e Kauan e Sevenn DJ fazem a festa no sábado, 17. E, para encerrar a 35ª edição, no segundo Domingo da Família São Vicente, Chitãozinho e Xororó e Zezé di Camargo e Luciano.

Na arena, a disputa será acirrada com as etapas da montaria em touros, o esporte mais radical do planeta, e das modalidades em cavalo. Uma megaestrutura já começa a ser erguida para receber o público que deve lotar o Parque de Eventos CCA todos os dias.

Os ingressos começam a ser vendidos no mês de abril!

Serviço

35ª Festa do Peão de Americana

De 9 a 18 de junho

Local: Parque de Eventos CCA

Endereço: Entrada pela Rodovia Anhanguera, KM 121. Caminho de Servidão, 245 – São Sebastião, Americana, SP.

Shows:

9 de junho (sexta-feira) Henrique e Juliano | convida Rayane e Rafaela/Alok

10 de junho (sábado) Gusttavo Lima/Gustavo Mioto/Pedro Sampaio/ KVSH

11 de junho (domingo) Maiara e Maraísa/Edson e Hudson/Rionegro e Solimões

16 de junho (sexta-feira) Ana Castela/Hugo e Guilherme

17 de junho (sábado) Jorge e Mateus/Matheus e Kauan/Zé Neto e Cristiano/Sevenn DJ

18 de junho (domingo) Chitãozinho e Xororó/Zezé di Camargo e Luciano

