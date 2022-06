A Polícia Militar Rodoviária autuou mais 332 motoristas na saída da Festa do Peão de Americana, no dia 15/06, última quarta-feira. As autuações são por embriaguez ao volante ou recusa da realização do teste do bafômetro.

Cada motorista recebeu uma multa de R$R$ 2.934,70, totalizando, apenas em um dia, arrecadação de aproximadamente R$974.320,40 por parte do governo.

De acordo com o Art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob o efeito de álcool é considerada infração gravíssima e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além da retenção do veículo e a multa.

Já os que recusarem a realizar o teste (Art. 165-A), a infração também é gravíssima, a habilitação suspensa por 12 meses, retenção do veículo e multa.

Segundo a corporação, “foi potencializada a fiscalização de alcoolemia e uso correto do cinto de segurança, principais imprudências neste tipo de evento, que causam perdas de vidas”.

Não houve registro de sinistros de trânsito nas imediações do local ou com o público que frequentou as dependências da festa, assim como, nos dias anteriores.