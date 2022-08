A tradicional Festa de Sant’Ana, da paróquia homônima, em Sumaré, foi homenageada pelos vereadores durante a 24ª sessão ordinária do ano, realizada nesta terça-feira (2), na Câmara Municipal. Quatro moções de congratulação foram lidas, votadas e aprovada pelos parlamentares. As homenagens foram propostas pelo presidente da Câmara, vereador Willian Souza (PT), e pelos vereadores Toninho Mineiro (PV), Rai do Paraíso (Republicanos) e Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania). O padre Emerson Ginetti representou a equipe da paróquia de Sant’Ana no plenário do Legislativo.

Depois de dois anos sem a tradicional festa, em razão da pandemia, a paróquia voltou a realizar o evento em um novo local, desta vez no Centro Pastoral Nossa Senhora Aparecida, na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade. Cerca de 40 mil pessoas prestigiaram o evento, realizado nos dias 9, 10, 16, 17, 23, 24 e 26 de julho.

A programação incluiu barracas de comidas típicas, show de prêmios, brinquedos para as crianças, apresentações de artistas, além de missas, novena e peregrinação da imagem pelas comunidades.

No dia de 26 de julho foram comemorados os 154 anos de Sumaré e os 108 anos da Paróquia de Sant´Ana. A paróquia foi criada em 1914, desmembrada da Paróquia de Santa Cruz, de Campinas.