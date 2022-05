Começa nesta sexta-feira (27/05) e prossegue até domingo (29/05) a programação da Festa de Aniversário de 117 Anos de Nova Odessa, cujo recinto está montado na Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura – mesmo endereço da tradicional Festa das Nações da cidade, que também retorna ao formato presencial em outubro próximo. A entrada nos três dias de shows é gratuita.

Para os três dias de comemoração da festa de aniversário de Nova Odessa, mais de 60 comerciantes locais estarão alocados na Praça dos Três Poderes, incluindo um Festival Gastronômico com dezenas de food trucks e lanchonetes da cidade, além da Feira de Artesanato, com de artesãos da cidade expondo sua produção. Nesta quinta, prosseguia em ritmo acelerado a montagem do recinto da festa – que é fechado e inclui segurança – e a zeladoria de todo o entorno da Praça.

SHOWS

Nesta sexta-feira (27/05), a Festa de Aniversário tem abertura oficial às 19h, com uma apresentação especial da Banda Sinfônica Municipal e músicos convidados, seguida por shows com os artistas gospel Fabiana Rodrigues, Dirceu Essência e, fechando a noite, Jeyzer Maia (https://www.instagram.com/jeyzermaia/).

No sábado (28/05), a festa tem início às 18h, trazendo shows de pop rock, MPB, axé e clássicos internacionais e nacionais. O palco abre com artistas locais – o Trio Ártemis, a banda The Big Doggers e o grupo Babaloo –, finalizando com um grande show da Banda Mídia, artistas novaodessenses que fazem sucesso na região e em todo o Brasil (https://www.facebook.com/bandamidiaoficial).

Já no “Domingo da Família” (29/05), a celebração começa bem mais cedo, às 12h, se estendendo de tarde até o final da noite. A abertura da festa vai trazer shows de Manoelito, Edi Estrada, Eddu Marttins e a dupla Mizzael & Talliano, fechando a noite com os grupos Samba D’Aninha (https://www.facebook.com/sambadaninhaoficial/) e a grande atração do final de semana, o Falamansa, com grandes sucessos do forró universitário (https://www.instagram.com/bandafalamansa/).

“Para mim, é um orgulho muito grande estar aqui como prefeito e possibilitar à nossa população, após quase dois anos, essa programação especial de aniversário”, declarou recentemente o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho – destacando que no sábado e no domingo, a Prefeitura garantiu Transporte Coletivo Urbano gratuito para permitir que toda a população possa se deslocar até o recinto da Festa.

A Prefeitura conta com o apoio da iniciativa privada, com os patrocínios master do Grupo Ambipar e do Savegnago Supermercados, e patrocínios prata do Sicredi e da Servcamp. Já a infraestrutura do evento conta com aporte financeiro do Projeto Re-Virada Cultural Regional 2022 do CD-RMC (Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas), com recursos do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas) e gestão técnica da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas).

PROGRAMAÇÃO

Confira abaixo a programação completa e os horários da grande celebração de aniversário. Para mais informações, confira o hotsite http://www.novaodessa.sp.gov.br/117anos/.

27/05 – Sexta-feira

19h – Abertura

19h30 – Banda Sinfônica Municipal e Convidados

20h30 – Fabiana Rodrigues (gospel)

21h – Dirceu Essência (gospel)

22h – Jeyzer Maia (gospel)

28/05 – Sábado

18h – Trio Ártemis (pop rock/MPB)

19h – The Big Doggers (pop rock)

20h – Babaloo (festa)

21h – Banda Mídia (festa)

29/05 – Domingo

13h – Manoelito (sertanejo)

14h – Edi Estrada (pop rock acústico)

16h – Eddu Marttins (sertanejo)

17h30 – Mizzael & Talliano (sertanejo)

19h – Samba D’Aninha (samba)

21h – Falamansa (forró)