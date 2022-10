O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, tem destacado em suas falas, nos últimos dias, o caráter social e 100% beneficente da Festa das Nações de Nova Odessa, que em 2022 retorna ao seu tradicional formato presencial após três anos, no recinto montado na Praça dos Três Poderes (Avenida João Pessoal, nº 777, Centro) – e com entrada gratuita.

Promovida pela AEANO (Associação das Entidades Assistenciais de Nova Odessa), com apoio da Prefeitura, a Festa começa nesta sexta, dia 07/10, às 19h, continua no sábado, a partir das 18h, e no domingo, a partir das 12h. O evento tem patrocínio master da Marok Incorp e patrocínios das empresas Midas, Ambipar, ClickNet, Ober e Pedreira Fazenda Velha.

“Toda a renda da venda dos pratos e bebidas típicas de cada país representado fica integralmente para as próprias entidades assistenciais presentes – que voltam a ser 11 nesta edição, com a entrada da Casa Mais e do Instituto Kaydi. E essa arrecadação é muito importante para as entidades terem um ‘reforço’ no caixa neste final de ano, em que têm que pagar o 13º salário de seus funcionários, fazer suas festas de Natal etc. Então quem visita e consome na Festa das Nações está ajudando o próximo”, destacou Leitinho.

As entidades presentes na Festas da Nações de Nova Odessa deste ano são a AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa), APADANO (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Nova Odessa), APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Nova Odessa, ABCL (Associação Brasileira de Cultura Leta), Lions Clubs de Nova Odessa, Rotary Club de Nova Odessa, SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade) de Nova Odessa, AVANO (Associação Vicentina Assistencial de Nova Odessa), Comunidade Geriátrica e, pela primeira vez, também o Instituto Kaydi e o MAIS (Movimento Assistencial de Integração Social), mais conhecido como “Casa Mais”.

O palco vai ficar na mesma posição da Festa de Aniversário de 117 Anos de Nova Odessa, em maio: na rampa do Paço, de frente para a Praça, para uma melhor logística e acústica. Outra novidade é uma área de alimentação do lado de baixo da praça, com 200 metros quadrados cobertos.

Haverá estacionamento oficial pago no gramado entre a Praça e o Cemitério Municipal a R$ 10, com 20% da renda revertida para as entidades. Para as crianças, haverá brinquedos infláveis, além da Feira de Artesanato do Movimento Artesão de Nova Odessa e um totem com fotolembrança.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

A programação de palco nesta sexta-feira, dia 07/10, a partir das 19h, terá abertura com a apresentação das embaixatrizes e um show da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, shows de Vih Mendes (MPB) e Ander e Emerson (sertanejo) e a grande atração da noite, o grupo Artéria Rock.

No sábado (08/10), a partir das 18h, se apresentam no palco Trio Edi, Escola Meire Prado Ballet, Bruno Jackson, Grupo Nuray e Gabriela Barducci, Nayara Mendes (sertanejo), The Big Doggers (rock), Banda Tome Rock (tributo ao rock anos 80 e 90) e a grande atração da programação deste ano: os cantores Ritchie e Maurício Gasperini, os “Gigantes do Rock Anos 80”.

Por fim, no domingo (09/10) do tradicional “almoço na Festa”, a partir das 12h (quando as barracas abrem já a partir do meio-dia), a ampla programação do palco prevê: Liê Santos e Kleber (MPB), Studio Vivi Azanha Arte e Dança, Espaço Cultural Laryssa Camargo, Gabriella Queiroz (MPB), Ana Vieira (MPB), Manoelito (sertanejo), Banda Sanfônica de Americana (música regional), Babaloo (música de festa), Grupo Outros Ideais (samba e pagode), Samba D’Aninha e Banda Mídia.

Saiba mais em http://www.novaodessa.sp.gov.br/Default.aspx, https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/, https://www.facebook.com/festadasnacoesdenovaodessa e também no hotsite exclusivo https://www.festadasnacoesnovaodessa.com.br/.

ENTIDADES, PAÍSES & CARDÁPIOS

● AAANO (Associação Amigos dos Animais): Austrália

Cardápio: cebola australiana, wrap de frango, wrap vegetariano, wrap doce, porção de fritas e brigadeiro gourmet

● APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais): Itália

Cardápio: Lasanha, Pizza e Crepes diversos

● ROTARY CLUBE: Alemanha

Cardápio: salsichão no espeto, joelho de porco, salada de batata, chucrute, bisteca de porco e chopps diversos

● APADANO (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos): Portugal

Cardápio: bolinho de bacalhau, bacalhoada, arroz à grega com filé de merluza à parmegiana, porção de tilápia, doces, risoto de bacalhau, porções de batata e lanche no tacho

● AVANO (Associação Vicentina Assistencial): China

Cardápio: pastel, yakissoba e maçã do amor

● COMUNIDADE GERIÁTRICA: Brasil

Cardápio: frango atropelado, escondidinho, feijoada, lanche de pernil, espetinho, acarajé e tapioca

● LIONS CLUB: Estados Unidos

Cardápio: cachorro-quente, costelinha ao molho barbecue e hambúrguer

● SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade): México

Cardápio: nachos, burritos, coquetéis, milho e pernil

● ABCL (Associação Brasileira de Cultura Leta): Letônia

Cardápio: galeto, galetão, truta assada, porção de linguiça defumada, lanche de linguiça defumada, bolos, gelado de frutas e sopa doce

● INSTITUTO KAYDI: Mundo Árabe

Cardápio: esfirra aberta (doce e salgada), kibes, sucos naturais

● CASA MAIS: Havaí

Cardápio: poke, sorvete e açaí