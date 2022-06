A Festa da Negadinha reuniu em 2022 o maior público de todas as suas edições. Neste domingo (22) o Complexo da Usina Santa Bárbara foi palco de um evento que reuniu história, cultura, gastronomia e atrações artísticas. O ponto alto da festa foi o show de encerramento com Althair & Alexandre – uma das duplas sertanejas mais tradicionais e grandes intérpretes do gênero.

Além da celebração da história, a 23ª edição da Festa da Negadinha teve um caráter beneficente. As entidades APAE, Hospital Santa Bárbara, Negadinha da Usina (Confraria Há bares que vem para o bem), Rede Feminina de Combate ao Câncer, Creche SOS, Lions Club Pérola, Centro Espírita Maria Gorete, Creche João Paulo II e Vida e Sobriedade exploraram a Praça de Alimentação do evento e arrecadaram o montante de R$ 125 mil – recursos que serão utilizados pelas próprias entidades.

“Ali na Usina Santa Bárbara, todo o público presente teve a oportunidade de reviver momentos que estão escritos nos livros e que estão guardados na memória de inúmeros barbarenses. Seja na Missa do Padre Paulo, no trabalho das entidades que exploraram a Praça de Alimentação ou em cada cantinho da Usina, temos a cultura de Santa Bárbara d’Oeste! Temos o amor e o carinho de cada cidadão, alguns que inclusive viveram na Usina quando ela funcionava plenamente e era uma das maiores forças econômicas da nossa cidade. Meus cumprimentos a todo o pessoal da Cultura, à Negadinha da Usina e às entidades. Juntos fizeram uma das maiores edições da história, com público estimado de 12 mil pessoas. Retomamos os eventos da melhor maneira possível em Santa Bárbara d’Oeste”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

“A Festa da Negadinha marcou a retomada dos grandes eventos abertos realizados pela Secretaria. O público de mais de 12 mil pessoas superou expectativas e contribuiu de maneira ímpar com a arrecadação das entidades. É um evento que celebra a cultura da nossa gente”, acrescentou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Além do show principal, o evento contou com Missa de Abertura, as apresentações da Corporação Musical União Barbarense, Sheila Canova e Otávio Carloto e Banda. A Feira de Artesanato também esteve presente, com artesãos do Município e região comercializando os trabalhos feitos em diversas técnicas, como costura criativa, entrelaçamento em pedrarias, laços de cabelo e máscaras, crochê e bordado, amigurumi, caricaturas/retrato, bijuterias étnicas, chaveiros em resina, imagens sacras em pérolas, aromatizadores e potes, canecas e colheres em biscuit, entre outros.

História – A “Festa da Negadinha” surgiu em 1997 com a proposta de realizar o reencontro dos ex-moradores da antiga Usina Santa Bárbara. Os primeiros passos para construção dessa Usina foram dados em 1877, quando o major João Frederico Rheder adquiriu áreas da Fazenda São Pedro. Em 1883, foi montado o primeiro grande engenho. A usina de açúcar e álcool foi inaugurada em 25 de julho de 1914. O local foi desativado em 1995, mas continua sendo um dos pontos de maior identificação do município.

Vídeo Cláudio Mariano | Santa Bárbara Em Foco