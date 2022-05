Degustar pratos diversificados e ainda ajudar entidades assistenciais do Município. O cardápio da praça de alimentação da 23ª Festa da Negadinha da Usina de Santa Bárbara d’Oeste foi definido, conforme lista abaixo, e terá a participação da APAE, Hospital Santa Bárbara, Associação Negadinha da Usina (Confraria Há bares que vem para o bem), Rede Feminina de Combate ao Câncer, Creche SOS, Lions Club Pérola, Centro Espírita Maria Gorete, Creche João Paulo II e Vida e Sobriedade.

A tradicional festa dos ex-moradores da Antiga Usina Santa Bárbara acontecerá no dia 19 de junho, com entrada franca, no Complexo Usina Santa Bárbara, e reunirá história, cultura, gastronomia e atrações artísticas. Como de costume, evento iniciará com a missa campal às 9 horas.

Em breve, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste divulgará a programação artística completa.

A “Festa da Negadinha” surgiu em 1997 com a proposta de realizar o reencontro dos ex-moradores da antiga Usina Santa Bárbara. Os primeiros passos para construção dessa Usina foram dados em 1877, quando o major João Frederico Rheder adquiriu áreas da Fazenda São Pedro. Em 1883, foi montado o primeiro grande engenho. A usina de açúcar e álcool foi inaugurada em 25 de julho de 1914. O local foi desativado em 1995, mas continua sendo um dos pontos de maior identificação do município.

Confira o cardápio:

– APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Galinhada (no prato)

Mandioca frita

Espetos (frango, bovino, linguiça, kafta e panceta)

Batata frita

– CENTRO ESPÍRITA MARIA GORETTI

Pastel (carne, queijo, pizza e frango)

Lanche de pernil

Lanche de linguiça

Cuscuz no copo

– COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIDA E SOBRIEDADE

Feijoada

Porção de calabresa

Pão caseiro

– CONFRARIA HÁ BARES QUE VEM PARA O BEM

Paella Caipira (refeição individual)

Paella Caipira (marmitex p/ 2 pessoas)

– HOSPITAL SANTA BÁRBARA

Macarronada com almôndegas

Torresmo à pururuca

– LIONS CLUB SANTA BÁRBARA D OESTE – PERÓLA

Escondidinho (carne seca e calabresa)

Milho cozido (espiga e no copo)

Curau

Pamonha

Pamonha doce com queijo

Bolo de milho

Canjica

Arroz doce

Doce de abóbora

Suco de milho

Suco de laranja

– REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

Cachorro-quente

Lanche de linguiça

Sanduíche natural

– CRECHE SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Doces em geral (coquinho, bolo, doce de leite, paçoca, quebra-queixo de amendoim e de coco, cocadas branca, preta e com leite condensado)

Churros (doce de leite, brigadeiro e Nutella)

Frutas no chocolate

Frutas caramelizadas (maçã do amor e morango)

Tapiocas doces e salgadas

– CRECHE PAPA JOÃO PAULO II

Crepes salgados e doces

Batata chips

Sorvete de palito (com leite – 3 sabores)

Caipirinha (vinho e pinga)

Espanhola