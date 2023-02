A pandemia acabou e as grandes festas voltaram, mas o mesmo não vai acontecer com a Festa dos Confederados, tradicional festa que reúne os descendentes de norte americanos que vieram para a região após a Guerra de Secessão, que marcou os Estados Unidos 150 anos atrás.

A postagem informando a não realização da festa este ano foi feita na página do facebook da Festa informando que ‘A Diretoria Executiva da Fraternidade Descendência Americana não será realizada em 2023’. Não foi informada a razão da não realização da Festa. A gestão atual da Festa está no triênio 2022-2024.

O mais provável é que a nova diretoria, que assumiu agora no pós pandemia, esteja estudando os próximos movimentos para que a Festa volte e se adeque aos novos tempos e uso de símbolos.

Um dos novos diretores postou que é

Necessário reestruturar e refletirmos sobre os objetivos da festa e como atualizar sua simbologia frente aos valores atuais e uma nova e necessária revisão do passado… do presente e de um futuro… por isso sugiro que a festa volte a ter o nome de “festa dos americanos”

Em 2018, antes da pandemia, a Festa dos Confederados enfrentou protesto da Unegro.

Esther propõe fim de símbolo racista na Festa

Em 2021, a vereadora Esther Moraes (PL) quer um amplo debate em torno do racismo presente em símbolos presentes em ao menos uma festa de Santa Bárbara d’Oeste. Ela protocolou na Câmara um Projeto de Lei Complementar que prevê no Código Municipal de Posturas regras de combate ao racismo no município, impedindo que licenças sejam concedidas caso as festas públicas ou divertimentos exponham símbolos que ofendam a diversidade racial, cultural ou religiosa ou que façam apologia de movimentos ou instituições identificadas com ideias raciais ou segregacionistas.

