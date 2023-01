Os vereadores Fernando da Farmácia (PTB) e Pastor Miguel (Republicanos) vistoriaram na segunda-feira (2) a ponte de pedestres sobre o Ribeirão Quilombo localizada entre a Rua Silvino Bonassi, no bairro Nova Americana, e a Avenida Bandeirantes, no Guaicurus.

Os parlamentares visitaram o local após moradores relatarem que a passagem, utilizada diariamente por centenas de pessoas, desabou no fim de semana devido às fortes chuvas que atingiram Americana. Com isso, a passagem mais próxima entre os bairros fica a aproximadamente 550 metros, através do viaduto Prefeito João B. Romano.

De acordo com os parlamentares, moradores já temiam atravessar a ponte devido aos danos existentes na estrutura lateral e à erosão de terra da cabeceira do lado oposto da avenida ocasionada pela água. Os vereadores informaram que irão pedir à secretaria de Obras e Serviços Urbanos a construção de uma nova ponte. “O desabamento era iminente e ainda bem que ninguém se feriu. Não é de hoje que a ponte é motivo de reclamações por porte dos moradores. Cobraremos da secretaria que esse acesso seja refeito com urgência, para que a rotina dos moradores não seja ainda mais prejudicada”, afirmou Fernando da Farmácia.

“Como já existe um trabalho em parceria com o vereador Fernando da Farmácia referente à passagem pela linha do trem, em que solicitamos intervenções à companhia ferroviária responsável pelo trecho, nos juntamos novamente com o propósito de ações urgentes na região. Sabendo da complexidade dessa execução, pedimos também medidas paliativas até a construção, pois é necessária uma assistência aos que utilizam o trecho, considerando principalmente a distância de um retorno”, acrescentou Pastor Miguel.