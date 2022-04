O vereador Fernando da Farmácia (PTB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento solicitando informações a respeito das obras do programa “Vida Longa”, que prevê unidades habitacionais a idosos. No documento, o parlamentar argumenta que durante o ato da assinatura do convênio o secretário de Estado de Habitação, Flavio Amary, declarou que as obras teriam início em 60 dias. “Mas passado esse período (fevereiro de 2022), não tivemos notícias sobre o andamento do processo e início das obras”, argumenta Fernando.

“Sabemos que Americana possui muitos idosos que se enquadram nos quesitos para pleitear uma moradia e que os mesmos estão aguardando uma oportunidade para serem inclusos no programa”, acrescenta o vereador. No requerimento, o parlamentar pede informações sobre o andamento do programa, com relação às obrigações previstas para o município nos termos do convênio, e questiona se após a assinatura do convênio houve imprevistos que retardaram o início das obras. Fernando pergunta se os idosos beneficiados com o programa já foram selecionados e qual a previsão de entrega das unidades e de custo das obrigações municipais.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária desta quarta-feira (20).