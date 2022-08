O União São Fernando é o primeiro finalista do Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 1ª divisão, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). No sábado (13), em partida disputada no Estádio “Antonio Guimarães”, o time venceu o Lado Leste por 2 a 0, com gols de Nathan Santos.

O outro finalista do “Varzeanão 2022” será definido no próximo sábado (20) no confronto entre Mollon x Esmeralda. Em caso de empate no tempo normal, a vantagem é do Mollon.