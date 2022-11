O vereador Fernando da Farmácia (PTB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento solicitando informações da prefeitura sobre o atendimento de pacientes diagnosticados com síndrome pós-Covid. Também chamada de “Covid persistente” e “Covid longa”, a síndrome pós-Covid é uma doença que afeta pessoas que foram infectadas pela Covid-19 e, mesmo depois de meses, apresentam sintomas que interferem na qualidade de vida.

Entre os sintomas estão problemas cardiovasculares, neurológicos, motores e respiratórios. A síndrome atinge jovens, adultos e idosos, muitos que deixam de trabalhar e não conseguem realizar tarefas simples. Alterações gastrointestinais, pulmonares, do fígado, renais, psicológicos e até da retina também já foram relatados. “Como vereador, tive a oportunidade de conversar com muitos americanenses que tiveram Covid-19 e sofrem com pelo menos um dos sintomas da síndrome”, explica Fernando. O vereador pede informações oficiais sobre o atendimento aos pacientes, por se tratar da saúde e qualidade de vida das pessoas.

Através do requerimento, o vereador pergunta quantos pacientes foram diagnosticados com síndrome pós-covid e em quais locais (públicos e privados) é prestado o atendimento dos pacientes que sofrem com algum tipo dos sintomas da síndrome. Fernando também questiona quais especialidades integram a equipe multidisciplinar responsável pelos atendimentos e quantos munícipes foram atendidos ou ainda são assistidos pela Unidade de Atendimento Domiciliar (UAD). Por fim, se foi cogitada a instalação de um centro de reabilitação pós-Covid em Americana.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária da próxima quinta-feira (24). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.