do Yahoo.Br- Fernanda Souza foi com a namorada, Eduarda Porto, conferir o show da nova turnê de Sandy, “Nós, Voz, Eles”, prestigiado na mesma noite por Fátima Bernardes, e cujo repertório conta com uma parceria da irmã de Junior Lima com Wanessa Camargo. Na legenda dos cliques postados da rede social da artista, Fernanda revela que, assim como ela, Sandy também é praticante de Reiki, técnica de transferência de energia para promover o equilíbrio energético do corpo.

“Quando eu falo que fiquei estudando na pandemia, eu não tava sozinha! Primeiro encontro das reikianas! Amiguinha Sandy, foi uma honra pra gente contribuir de alguma maneira para essa linda noite em que você nos presenteou com sua luz, talento e voz! Que show! Que energia!”, vibrou Fernanda. “A plateia te ovacionando e você sendo essa artista tão iluminada!”, completou.

Nesse raro momento público ao lado da namorada, com quem prefere manter um relacionamento discreto, Fernanda mostrou que a sintonia das duas acontece também na hora de se vestir. Para a ocasião, ambas elegeram looks com estampa de poás brancos em fundo preto. Enquanto a apresentadora do reality show culinário “Iron Chef Brasil” usou a estampa na blusa, a namorada, com quem assumiu o relacionamento em abril deste ano, elegeu uma saia longa exatamente com a mesma padronagem.