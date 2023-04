A CazéTV acaba de ganhar um reforço de peso com a chegada de Fernanda Gentil.

A jornalista, apresentadora e criadora de conteúdo, será uma das estrelas do maior evento esportivo da história: a Copa do Mundo Feminina, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia, a partir de julho deste ano.

Fernanda tem grande experiência com esportes, tendo comandado diversos programas esportivos na Globo e no SporTV e participado das coberturas das Copas do Mundo de 2014 e 2018. A jornalista reforça ainda mais o time da CazeTV.

“Vai ser uma delícia fazer o que eu amo tanto e já fiz tantas vezes, mas ao mesmo tempo de uma maneira completamente nova: com o time incrível da CazéTV, no ambiente digital onde me sinto muito à vontade, e ainda por cima tendo o Casimiro como parceiro! Me sinto honrada e especial com o convite, já estou ansiosa pensando em tudo que podemos criar juntos nessa Copa tão especial pra mim que é a Feminina! Vou me esforçar muito pra entregar uma cobertura bem completa e recheada de ingredientes legais, curiosos e divertidos”, explica Fernanda.

O anúncio da chegada da jornalista vem junto com a confirmação de que a CazeTV fará transmissões e cobertura da Copa do Mundo Feminina FIFA 2023, nos mesmos moldes das transmissões de enorme sucesso da Copa do Mundo FIFA Catar 2022 no ano passado. Será transmitido um jogo por dia com imagens, além dos highlights de todas as partidas. Enquanto Casimiro, Luisinho e um time que será anunciado em breve, transmitem a competição do Brasil, Fernanda vai liderar a equipe nos países da Copa, acompanhando a Seleção Brasileira e os principais times e estrelas do futebol mundial.

“Poder transmitir a segunda Copa do Mundo em menos de um ano de CazéTV é realmente muito maneiro. A gente tá montando um time muito legal, que vive o dia-a-dia do futebol feminino. A Fernanda Gentil já chega fazendo a cobertura direto da Austrália e da Nova Zelândia do jeito dela (que também é o da CazéTV), com muita irreverência, informação e descontração. Estou ansioso pra viver uma Copa do Mundo novamente!”, comenta Casimiro.

Além da Copa do Mundo Feminina, Fernanda Gentil estará em outros projetos do canal, incluindo transmissões e produções próprias.

Palmeiras e Socios.com confirmam Fan Token

A torcida da Sociedade Esportiva Palmeiras já pode comemorar! O clube, ao lado da Socios.com, maior plataforma de engajamento de fãs e recompensas do mundo, oficializou a data de abertura para a compra dos Fan Tokens oficiais VERDAO. A partir do dia 26 de abril (quarta-feira), às 10h da manhã, os torcedores poderão adquirir os Fan Tokens e já começar a interagir e participar das primeiras enquetes e experiências exclusivas oferecidas pelo clube através da plataforma.

O FTO® (Fan Token Offering), como é conhecido no mercado, é a oferta inicial, ou seja, o lançamento destes tokens no mercado. Durante três dias, os torcedores da equipe Palestrina terão a oportunidade de comprar por um preço fixo os Fan Tokens, que funcionam como chaves digitais de acesso para uma comunidade exclusiva do Verdão. Além de experiências inesquecíveis como encontros com os jogadores, partidas oficiais com ídolos do time, resgate de itens de colecionador, visitas ao CT, estádio e vestiários, o detentor de um Fan Token também poderá participar de votações e enquetes para escolher design de camisas, braçadeiras ou frases motivacionais, entre outros benefícios.

Para já preparar o coração da torcida, o Palmeiras e a Socios.com bateram o martelo sobre a primeira enquete online do clube, exclusiva para quem comprar os Fan Tokens no lançamento: os torcedores poderão votar para decidir qual será a primeira experiência oferecida para a comunidade (treino de goleiros com Weverton, workshop de pênaltis com Rapahel Veiga ou desafio de bicicleta com Rony). A experiência vencedora será oferecida como parte das vantagens exclusivas de participar da plataforma.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento