O recesso escolar na Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d´Oeste começou nesta segunda-feira (27) para mais de 15 mil alunos matriculados. Os mais de 2 mil funcionários que atuam nas escolas municipais e Secretaria de Educação também entraram em férias nesta semana e retomam as atividades no dia 27 de julho com planejamento e organização escolar. Os alunos iniciam o segundo semestre letivo no dia 28 de julho, com a volta às aulas.

Neste período, a Prefeitura intensifica as manutenções e melhorias nos ambientes escolares para qualificar os atendimentos e convívio escolar com o retorno dos alunos. Os serviços são constantes durante todo o ano e acontecem nas 54 unidades escolares que atendem Educação Infantil (0 a 5 anos), Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos). Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Educação pelo telefone (19) 3464.9449. A pasta está localizada na Rua Graça Martins, 680, Centro.