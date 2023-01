O vereador Fernando da Farmácia (PTB) visitou

nesta segunda-feira (30) com o vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi, e o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, as ruas Anu Branco, Perdizes e Tuiuiu, no bairro Jardim dos Lírios. As vias receberão serviços de pavimentação no primeiro semestre de 2023.

De acordo com o parlamentar, a realização do serviço acaba com uma longa espera da população. “Sabemos o quanto a pavimentação dessas ruas era aguardada pelos moradores e que bom que, em breve, essa espera terá fim. A pavimentação é importante para facilitar a passagem de pedestres e veículos e vai acabar com transtornos vívidos pelos moradores do Condomínio Residencial Jardim dos Lírios, que sofrem com enxurradas de lama em dias de fortes chuvas”, comentou Fernando.

Durante a visita, o secretário de obras afirmou que a conclusão das intervenções está prevista para o primeiro semestre de 2023. Além das três ruas no Jardim dos Lírios, a prefeitura de Americana vai pavimentar ruas nos bairros Vale do Rio Branco, São Roque e Recanto Azul. Serão 1,5 km de extensão, com 13,4 mil metros quadrados de asfalto.

O serviço será realizado por meio de um convênio firmado entre a administração e o governo do Estado, que irá fornecer recursos no montante de R$1,25 milhão. O investimento total está estimado em R$2,5 milhões.

Caetano propõe criação de Semana Educativa “Fogos de Artifícios sem Barulho”

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana em que propõe a instituição da Semana Educativa “Fogos de Artifícios sem Barulho” no município de Americana.

De acordo com o parlamentar, o objetivo do projeto é atender às necessidades da sociedade em relação ao clamor crescente sobre o uso de fogos de artifício com barulho. Marcos Caetano destaca que os artefatos, comumente ligados a diversões públicas como jogos de futebol e festividades de final de ano, causam sofrimento a animais domésticos e diversas pessoas, especialmente às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O projeto de lei propõe que a semana educativa seja realizada anualmente em escolas públicas e privadas, para estudantes da educação infantil e do ensino fundamental. Segundo a propositura, a organização do evento será realizada pelas escolas, de preferência antes do recesso de fim de ano, e serão promovidas palestras com informações a orientações a respeito dos danos causados pelos fogos de artifício com estampidos.

Marcos Caetano ressalta ainda a importância da conscientização sobre o tema. “Deve haver maior conscientização das pessoas em relação aos malefícios do uso de fogos de artifício. O projeto visa ensinar nas escolas municipais para conscientizar, desde a mais tenra idade, sobre os malefícios que causam esses fogos com barulho, com certeza teremos um futuro com muito mais respeito”, comenta.

O projeto de lei será encaminhado às comissões permanentes para análise. Não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.

