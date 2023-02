Fernando da Farmácia acompanha obra no reservatório de água do CIEP da Cid Jardim

O vereador Fernando da Farmácia (PTB) acompanhou na sexta-feira (17), com o secretário de Educação Vinícius Guizini, a instalação do novo reservatório de água do CIEP Prof. Octávio César Borghi, na Cidade Jardim.

Com 18 metros de altura e capacidade de armazenamento de 65 mil litros, o novo reservatório substituirá o antigo equipamento que estava comprometido pelo processo natural de corrosão. Para realizar a operação com segurança, as crianças foram dispensadas da aula e o trânsito de veículos no entorno da escola foi interditado.

O parlamentar destacou as ações da secretaria de educação para preparar as escolas municipais para o ano letivo de 2023. “Além da substituição de reservatórios, foram planejados e estão em execução pela secretaria serviços de capinação, poda de árvores, retirada de alguns enxames de abelhas e dedetização. Importante este trabalho para garantir que as escolas tenham infraestrutura adequada para receber com segurança as crianças e oferecer condições adequadas de trabalho aos profissionais da rede”, comentou Fernando.

Leco Soares pede informações sobre acolhimento de idosos



O vereador Leco Soares (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações à prefeitura sobre convênios firmados com instituições que prestam serviço de acolhimento de idosos no município.

No documento, o parlamentar destaca que o Estatuto do Idoso assegura os direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e que a lei municipal que instituiu a Política Municipal do Idoso tem como objetivo a promoção e a garantia do pleno exercício da cidadania aos idosos. “Tenho acompanhado as questões que envolvem os idosos e temos recebido, mais uma vez, informações desencontradas sobre o acolhimento dos que necessitam de abrigo”, observa.

No requerimento, Leco pede cópia de todos os convênios ou contratos firmados entre a prefeitura e instituições ou lares de modalidade asilar com a finalidade de pessoas com 60 anos de idade ou mais. Pergunta, ainda, quantas vagas existem no município atualmente, quantas estão ocupadas e qual a distribuição destas vagas nas instituições conveniadas.

O vereador questiona se a prefeitura entende que há um equilíbrio no número de vagas que estão distribuídas entre as instituições, levando-se em consideração especialmente o grau de dependência dos idosos, e se o número de vagas contratadas está atendendo os idosos que necessitam do serviço de modalidade asilar.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores na sessão ordinária desta quinta-feira (23). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Caetano visita Casa da Criança Aracy após reforma da unidade

O vereador Marcos Caetano (PL) visitou na quinta-feira (16) a Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança Aracy, no bairro São Jerônimo. O parlamentar foi acompanhado pelo secretário municipal de Educação, Vinícius Ghizini, e pelas supervisoras da secretaria de Educação, Cátia e Edilma.

Durante a visita, o vereador conheceu as dependências da creche, que recebeu troca dos pisos e revitalização de pintura, reforma de brinquedos do playground e ampliação e construção de salas de aula.

O parlamentar avaliou como positivas as intervenções para melhorar o atendimento à população e a permanência das crianças matriculadas na unidade. “É mais uma conquista para a população da região do São Jerônimo. A ampliação e melhorias da creche vai beneficiar muitas famílias”, avaliou.

