O vice-prefeito de Santa Bárbara, Felipe Sanches, recebeu, nesta quinta-feira, o secretário estadual de esportes, Thiago Milhin, para algumas visitas técnicas. O secretário municipal de esporte, Vinicius Furlan, também acompanhou.

A dupla esteve no Ginásio Municipal Ver. José Sans, na Rua da Batata, que recebeu novo piso e pintura. Felipe e o secretário ainda visitaram uma das “areninhas”, no Jardim Europa, um projeto desenvolvido em parceria Prefeitura e Governo do Estado. O espaço conta com quadra society, quadra de basquete stret, academia ao ar livre, playground, pista de caminhada e paisagismo.

Felipe Sanches recebeu o secretário representando o prefeito Rafael Piovezan.