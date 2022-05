O vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, esteve em São Paulo, nesta quinta-feira (05), na Feira Internacional de Equipamentos e Máquinas (FEIMEC), prestigiando empresas barbarenses que participaram do evento.

Além de prestigiar empresas do município, como a Romi, uma das patrocinadoras do evento, a TECMAF, Azanelli, Versatronic, entre outras, o objetivo de Felipe foi também buscar novas oportunidades para o desenvolvimento econômico de Santa Bárbara d’Oeste.

“Me deixa muito orgulhoso participar de eventos como esse, com abrangência internacional, com tantas empresas de Santa Bárbara d’Oeste levando e consolidando o nome da cidade. É realmente muito gratificante. Santa Bárbara é uma cidade em pleno desenvolvimento que já colhe e colherá ainda mais frutos no futuro”, disse Felipe.

O mandato de Felipe como vice-prefeito tem se destacado pela maneira como é conduzido. Felipe mantém uma agenda frequente de visitas e reuniões com comerciantes e empresários e recebe, diariamente, lideranças do município. Além disso, Felipe também participa de articulações para que novas empresas se instalem em solo barbarense.

“É um trabalho contínuo. O governo do prefeito Rafael Piovezan é bastante comprometido com o desenvolvimento econômico de Santa Bárbara. Eu faço questão de acompanhar nossos empreendedores e empresários para que se sintam sempre acolhidos pelo governo”, disse Felipe.