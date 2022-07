Os vereadores Bachin Jr (MDB), Joel do Gás (PV), presidente da Câmara barbarense e Paulo Monaro (MDB) e o vice-prefeito Felipe Sanches reuniram-se esta semana com o secretário executivo de Segurança Pública do Estado, general Álvaro Camilo, ocasião em que trataram sobre demandas da Polícia Militar e reiteraram o apelo expresso na Moção nº 277/2022, acerca da urgência da nomeação de novos delegados de polícia, escrivães e investigadores para o Município.

Cópia desta moção, assinada por todos os representantes do Poder Legislativo de Santa Bárbara d’Oeste, foi entregue, ainda, em reunião com o assessor executivo do Secretario Dr. Youssef da Polícia Civil, dr. Luis Segantin. Na propositura em questão, os vereadores apelam ao governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, e ao secretário General João Camilo Pires de Campos para que determinem tais nomeações.

“Nossa cidade possui três distritos policiais, uma DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), a Delegacia de Polícia e a Cadeia Pública, que compõem a estrutura da Polícia Civil na cidade. Até 2016, o município tinha cinco delegados de polícia, atuando nos distritos policiais, DDM e Delegacia de Polícia, mas esse número caiu para apenas dois profissionais, desguarnecendo a estrutura que já contava com um número mínimo de delegados. O quadro insuficiente de profissionais acaba prejudicando o trabalho da polícia judiciária investigativa”, consideram os parlamentares na moção de apelo.