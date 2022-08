O vice-prefeito de Santa Bárbara, Felipe Sanches (PDT), agora tem o selo de verificação no Instagram e na página do Facebook. Felipe tem se movimentado de maneira bastante interativa nas redes sociais, mostrando o dia-a-dia, intercalando assuntos políticos e pessoais.

Segundo o blog do Instagram, “basicamente, a verificação é uma forma de as pessoas saberem se as contas de destaque que estão seguindo ou pesquisando são exatamente quem elas dizem que são. Dessa forma, as pessoas poderão saber quais contas são autênticas e relevantes.”

Poucos políticos da região conseguiram obter o selo. Alguns que o NM tem conhecimento são o vereador de Sumaré Alan Leal (Patriota), o deputado estadual Cauê Macris (PSDB), o ex-vereador de Americana e atual secretário de governo de Sumaré, Odair Dias, o presidente da Câmara de Sumaré Willian Souza (PT), o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), o ex-vereador de Americana Rafael Macris (PSDB), a ex-vereadora de Americana Maria Giovana (PDT) e o vereador de Americana Marschelo Meche (PL).