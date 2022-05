O vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, participou, neste sábado, do evento ‘Hamburgada do Bem’, realizado pelo projeto Bosque dos Sonhos, a convite do vereador Kifú. O evento aconteceu no bairro Santa Rita e contou com a participação de mais de 120 crianças e adolescentes.

Além dos hamburgueres, a garotada também participou de atividades como danças, pintura facial e brincadeiras diversas. Sorvetes e sacolinhas de sobremesa também foram distribuídos. Todo o evento foi gratuito.

“É muito gratificante participar de eventos como esse. Espalhar a corrente do bem, principalmente em ações que envolvem crianças e adolescentes, que são o futuro da nossa cidade, do nosso país. Parabéns a todos”, disse Felipe.

“Dias assim ficam gravados para sempre na história de cada uma dessas crianças e adolescentes, que participaram do evento. Vivenciar experiências novas faz parte da construção pessoal de cada um deles”, publicou o pessoal do projeto Bosque dos Sonhos.

Felipe Saches tem acompanhado diversas atividades realizadas pelo município de Santa Bárbara d’Oeste. É comum a presença do vice-prefeito em eventos, atividades e visitas em vários segmentos. Felipe costuma fazer visitas em comércios e indústrias com frequência e participar de eventos promovidos por entidades, organizações, prefeitura, igrejas e sociedade civil.