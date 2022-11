O vereador de Santa Bárbara Felipe Corá (Patriota) afirmou que se arrependeu de suas falas direcionadas a colega de bancada Esther Moraes (PL) e pediu desculpas. Na semana passada, Felipe chamou Esther de insignificante e, enquanto a vereadora usava a palavra durante a sessão, disse para que Esther ‘continuasse latindo’.

Veja o posicionamento do vereador:

Destaco que me arrependo da fala infeliz no qual me dirigi a vereadora Esther na última sessão, não tive intenção em ofender-la, mas reconheço que no calor do momento, não tive controle emocional e me excedi, o que em nenhum momento justifica minha fala desastrosa.

Não tenho compromisso com o erro, portanto humildemente me retrato pela forma que me referi, estendo esse pedido de desculpas a todas as mulheres que se sentiram de alguma forma ofendidas.

A maior lição que podemos ter na vida é poder aprender com nossos erros, irei utilizar do mandato legislativo para propor políticas públicas de combate a violência política, tendo convicção do aprendizado e lição moral e emocional, me comprometo a exercer meu mandato no qual fui eleito de forma democrática e com respeito as opiniões divergentes.