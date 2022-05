O vereador de Santa Bárbara d’Oeste Felipe Corá (Patriota) viu sua moção de aplauso ao blogueiro e youtuber bolsonarista Allan do Santos ser rejeitada pelos colegas de bancada durante a sessão desta terça-feira. A moção foi discutida e votada pelos vereadores de forma separada, após pedido de destaque da vereadora Esther Moraes (PL).

A moção de aplauso dividiu as opiniões dos parlamentares barbarenses. A rejeição foi encabeçada por Esther que fez um longo discurso. “Allan do Santos é um youtuber e blogueiro brasileiro atualmente foragido da justiça brasileira. Ao aprovar essa moção, estaremos parabenizando um homem foragido da polícia federal que é investigado pelo STF em inquérito que apura a divulgação de fakenews e ataques a integrantes da corte, assim como atuação e milícia digital que trabalharia contra a democracia”, disse a vereadora ao iniciar sua fala.

Em seu discurso, Esther ainda alfinetou Felipe Corá. “O parlamentar dessa moção deveria estar em propor proposituras que atendam as famílias desempregadas, que coíba a violência contra a mulheres, que vem de encontro com a fome que tantas famílias estão passando, mas não, presta um verdadeira desserviço com proposituras antidemocráticas. Gastar dinheiro público pra enviar moção pra foragido? A gente não pode se prestar a esse papel”.

Após o discurso de Esther, Corá usou a palavra e falou que Allan dos Santos é um jornalista internacionalmente conhecido que está sendo duramente perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. “Eu desafio qualquer um dos parlamentares aqui a ir para as redes sociais e conhecer a popularidade do Supremo Tribunal Federal. Coloquem em suas redes sociais que vocês apoiam o Alexandre de Moraes e verão toda a ojeriza, todo o desprezo da população quanto ao nosso Supremo”.

“Allan do Santos tem sido censurado, votar contra essa moção é ser a favor da censura, votar contra essa moção é ser a favor de acabar com a liberdade de expressão, é ser contra uma imprensa livre”, continuou Corá.

Veja como foi a votação:

FAVORÁVEIS À MOÇÃO: Arnaldo Alves (PSD), Eliel Miranda (PSD), Felipe Corá (Patriota), Isac Motorista (Republicanos), Nilson Araújo (PSD) e Paulo Monaro (MDB).

CONTRÁRIOS À MOÇÃO: Bachin Júnior (MDB), Careca do Esporte (Patriota), Carlão Motorista (Republicanos), Carlos Fontes (União Brasil), Celso Ávila (PV), Esther Morares (PL), Jesus Vendedor (Avante), Joi Fornasari (PV), Katia Ferrari (PV), Kifú (PL) e Reinaldo Casemiro (Podemos).

O vereador Tikinho TK (PSD) não estava no plenário no momento da votação.