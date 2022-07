O prefeito Leitinho Schooder anunciou o engenheiro civil Diego Feitoza como o novo diretor de Habitação da Prefeitura de Nova Odessa. E o novo assessor técnico já assume com três “missões” dadas pelo chefe do Executivo: buscar a viabilização de novos projetos habitacionais populares, voltados para a população de baixa renda; auxiliar nos processos de regularização fundiária de antigos loteamentos, e estudar a edição de uma lei municipal para permitir a regularização de ampliações de imóveis residenciais feitas sem “planta” aprovada na Prefeitura.

“Quero dar as boas-vindas ao Diego, que já demonstrou que é um cidadão com espírito público, um defensor de causas coletivas e alguém engajado na comunidade, inclusive através de sua atuação no Conseg (Conselho Comunitário de Segurança de Nova Odessa). Com certeza ele vai nos ajudar a acelerar os projetos e iniciativas na área de Habitação”, afirmou o prefeito Leitinho.

O novo diretor municipal de Habitação agradeceu a confiança do prefeito e do vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, e reafirmou seu compromisso de auxiliar a gestão municipal na área, inclusive apoiando outras pastas.

“Entre os objetivos passados pelo prefeito, está uma atualização da lista de inscritos na Habitação, dando maior transparência à ‘fila’ da casa popular, que aponta o real déficit habitacional do município. Também vamos dar andamento aos projetos habitacionais que estão em andamento e buscar programas e recursos externos para viabilizar a diminuição desse déficit com unidades habitacionais de interesse social”, apontou Feitoza.

Ele também deve ter um papel de auxiliar a Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento a finalizar a Revisão do Plano Diretor Sustentável 2022-2042 de Nova Odessa, além de manter um acompanhamento do uso das unidades habitacionais populares entregues nos últimos anos via cadastro municipal.

Diego Feitoza é engenheiro civil pós-graduado em Patologia nas Obras Civis, já participou do Conselho Municipal de Habitação como vice-presidente durante a execução e documentação do Residencial das Árvores, participou das últimas atualizações do Plano Diretor e faz parte dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Urbano e de Saneamento Básico, além de presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Nova Odessa e da Associação de Moradores do Jardim Terra Nova.