Se você gosta de ir à Feira Livre nas manhãs de sábado em Nova Odessa, então aproveite. Os comerciantes que atuam na feira da Rua Anchieta, região central da cidade, vão sortear duas lindas bicicletas neste fim de ano, uma adulta e outra infantil. A ideia, além de fomentar as vendas, é incentivar e valorizar os consumidores.

Para concorrer, basta comprar em alguma das diversas bancas presentes na Feira Livre de sábado, que contam desde o tradicional pastel a guloseimas (queijos, doces a base de milho, caldo de cana, sucos e café torrado), passando pelas tradicionais opções de produtos de hortifruti, roupas, brinquedos, peixes etc.

Segundo Paulino Leopoldino da Silva, dono de uma banca de verduras e legumes frescos, não foi estipulado um valor mínimo de compra, ou seja, basta adquirir qualquer produto ou artigo para participar.

“Nossa Feira Livre de sábado é bem movimentada, graças a Deus. Por isso, vamos sortear essas duas lindas bikes no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, como forma de agradecimento aos consumidores. Não há limite de valores, basta a pessoa consumir em qualquer banca que vai ganhar um cupom para colocar nas urnas e participar dos sorteios, até porque cada banca trabalha com um preço diferenciado, de acordo com a mercadoria que comercializa”, explicou.

A Feira Livre de sábado recebe centenas de pessoas, e acontece sempre entre as 6h e as 12h no Recinto de Feiras e Eventos da Rua Anchieta. Como já é tradição, as famílias comparecem em busca de saborear o famoso “pastel de feira” ou adquirir produtos também tradicionais das diversas bancas presentes. “Faço feira em outras cidades da região também, e a Prefeitura de Nova Odessa nos dá muito suporte e apoio, por isso agradecemos imensamente”, finalizou Paulino.

Além da Feira Livre de sábado, a população tem prestigiado as feiras do Jardim São Jorge (Rua Natal), que acontece toda quarta-feira, e a do Jardim Alvorada (Rua Jequitibás), às sextas-feiras, ambas no mesmo horário, das 6h às 12h.

NOTURNAS

Já as Feiras Noturnas, promovidas pela Prefeitura de Nova Odessa toda quinta-feira (na Rodoviária) e sexta-feira (no estacionamento do Supermercado Paraná da Avenida São Gonçalo, no Jardim Santa Rita), têm sido sucesso de público. Ambas acontecem das 17h às 22h e contam com bancas tradicionais, além de foods trucks vendendo de chopp a comida japonesa, lanches especiais, churrasco, bubble waffle etc.

Além de gerarem emprego e renda a dezenas de pequenos comerciantes e empreendedores autônomos, as feiras de Nova Odessa são uma opção de compras e de lazer à população. As feiras, tanto as convencionais quanto as noturnas, além das diversas bancas, com gastronomia e vários outros segmentos de compras, também acabam se tornando um espaço de lazer e de encontros entre amigos.

“Por isso é determinação do prefeito Leitinho (Cláudio Schooder) melhorarmos as condições de trabalho dos feirantes e buscarmos novas formas de auxiliá-los”, completou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael Brocchi.