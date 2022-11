As famílias podem levar seus filhos (as), sobrinhos (as) e netos (as) para curtir a programação infantojuvenil da 30ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste. Focado nas artes cênicas, o galpão do Complexo Usina Santa Bárbara será transformado em um Teatro para as crianças durante os três dias de evento nesta sexta-feira (11), sábado (12) e domingo (13), no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

O palco “Culturas” será responsável por trazer os melhores espetáculos para toda a família, além de intervenções circenses em toda extensão da Usina. Haverá participação de grupos da cidade, Campinas, Itanhaém, Itapira, Salto e Sertãozinho.

A 30ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Município de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio da Cervejaria 3 Américas e Denso do Brasil e apoio institucional da rádio oficial Santa Bárbara FM 95,9 MHz e EPTV Campinas.

Confira a programação para crianças:

Sexta-feira (11)

20h – Intervenção: Malabares (circo)

20h30 – Intervenção: Perna de Pau | Palhaço | Monociclo (circo)

21h30 – Palco Culturas: E o Sol Avermelhou – Cia Arte-Móvel – Santa Bárbara d’Oeste

22h – Intervenção: Pirofagia (circo)

Sábado (12)

14h – Intervenção: Monociclo (circo)

14h – Intervenção: Nossa Terra tem história – Grupo de Teatro Mirabolantes – Santa Bárbara d’Oeste (artes cênicas)

14h30 – Palco Culturas: A Menina e a Rabeca – Cia Burucutu – Itanhaém

14h40 – Intervenção: Bicicleta maluca (circo)

15h – Intervenção: Nossa Terra tem história – Grupo de Teatro Mirabolantes – Santa Bárbara d’Oeste (artes cênicas)

15h20 – Intervenção: Pocket Show Mágico Tachinha (circo)

15h45 – Intervenção: Perna de Pau (circo)

16h15 – Intervenção: Pirofagia (circo)

16h30 – Palco Culturas: Rolando Causos – Cia Xekmat – Santa Bárbara d’Oeste

17h – Intervenção: Mágico (circo)

17h40 – Intervenção: Malabares (circo)

18h30 – Intervenção: Atenção Respeitável Público – Damião e Cia – Campinas

19h30 – Intervenção: Perna de Pau | Mágico | Monociclo (circo)

20h30 – Intervenção: Pirofagia | Malabares | Perna de Pau (circo)

21h30 – Palco Culturas: Espetáculo Circo de Coisas – Cia Circo de Bonecos – Salto

22h – Intervenção: Malabares | Perna de Pau (circo)

Domingo (13)

13h15 – Intervenção: Palhaço (circo)

14h – Intervenção: Monociclo (circo)

14h30 – Palco Culturas: Ora bolas, Clarinha e suas Histórias – Cia Maria Emília – Campinas

14h40 – Intervenção: Pirofagia (circo)

15h – Intervenção: Nossa Terra tem história – Grupo de Teatro Mirabolantes – Santa Bárbara d’Oeste (artes cênicas)

15h20 – Intervenção: Versos ao pé da janela – Waldinéia Baseio – Santa Bárbara d’Oeste

15h30 – Intervenção: Malabares (circo)

16h – Intervenção: Nossa Terra tem história – Grupo de Teatro Mirabolantes – Santa Bárbara d’Oeste (artes cênicas)

16h30 – Palco Culturas: Melodramas de Picadeiro – Rabugentos Cia Teatral – Sertãozinho

16h40 – Intervenção: Perna de Pau (circo)

17h – Intervenção: Naifs – Daiane Baumgartner e João Sobral – Rio Claro (artes cênicas)

17h20 – Intervenção: Número Circense Malabarindo – MB Circo – Santa Bárbara d’Oeste (circo)

17h40 – Intervenção: Bicicleta Maluca (circo)

18h30

Intervenção: A Banda do Jerônimo – Cia Circo Caramba – Campinas (espetáculo de artes cênicas)

Intervenção: Teatro Lambe-Lambe – Daiane Baumgartner – Rio Claro (artes cênicas)

19h – Intervenção: Perna de Pau (circo)

19h30 – Palco Culturas: Romeu e Julieta – Cia Talagadá – Itapira

20h – Intervenção: Pirofagia (circo)

Serviço:

30ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste

Dia 11 de novembro, sexta-feira, das 19 às 23 horas

Dia 12 de novembro, sábado, das 12 às 23 horas

Dia 13 de novembro, domingo, das 12 às 21 horas

Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida | Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Programação completa: www.culturasbo.com