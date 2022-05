A Feira do Picerno, na Avenida Fuad Assef Maluf, recebe neste sábado (21) uma edição do projeto “Prefeitura de Sumaré Atende”. No local serão montados estandes de secretarias, como Saúde, Sustentabilidade, Desenvolvimento Econômico, Inclusão Social, além do Fundo Social de Solidariedade e da Vigilância Sanitária. O projeto faz parte do formato participativo da atual administração, que visa se aproximar cada vez mais da população e dar voz aos moradores, levando atendimento e ouvindo os moradores em todas as regiões do município.

“O projeto é uma parceria de todas as nossas secretarias e Fundo Social, que busca a humanização do atendimento. Queremos aproximar a população dos nossos serviços e ouvir nossos moradores, conhecer suas demandas. Queremos dar voz aos munícipes e continuar construindo em conjunto uma cidade digna e em constante desenvolvimento”, comentou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

Lançado no dia 17, o “Prefeitura de Sumaré Atende”, esta é a 5ª edição do projeto, que já esteve também na região da Área Cura, do Matão e Centro. A iniciativa é desenvolvida pelo Fundo Social de Solidariedade e é voltada a levar aos bairros serviços oferecidos pela Administração Municipal.

“Sabemos que muitas pessoas têm dificuldade de procurar nossos serviços durante a semana e, para ouvir as demandas dos moradores, este projeto leva atendimento aos moradores, dando orientações e dando sequência ao nosso formato de governo participativo”, explicou o prefeito Luiz Dalben.