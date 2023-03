‘Feira do Peixe’ vem na semana que vem (dia 3)

A tradicional “Feira do Peixe” – organizada pelo setor de Fiscalização

de Feiras Livres e Posturas, da Secretaria de Obras de Sumaré – acontece entre os dias 3 e 7 de abril, durante a Semana Santa. Nos cinco dias, os feirantes que comercializam o produto in natura estarão espalhados por oito pontos do município (veja locais e horários abaixo).

“A principal função do evento é levar peixes frescos de qualidade até a mesa do consumidor de Sumaré. Organizamos e acompanhamos anualmente e cuidamos para que haja um bom andamento”, diz a fiscal Regina Célia Leite, uma das responsáveis pela organização da feira. Regina explica que os preparativos incluem reunião com os feirantes para que seja determinado, em conjunto, data, horário e local de instalação dos estandes.

Segundo ela, barracas estarão instaladas nos bairros Matão, Inocop, Jardim Bom Retiro, Jardim Picerno, Jardim Dall’Orto, Jardim Denadai, Maria Antônia e Centro em dias específicos das 7h às 18h.

Vindo de uma família que trabalha com pescados desde 1989 em Sumaré, o feirante Anderson Maziero participa do evento há mais de 20 anos, desde a primeira edição. “Sou o mais velho de três filhos da Dona Maria e do Marcão, que deram início a esse comércio familiar há 35 anos”, comenta.

Maziero diz estar otimista com a edição deste ano da Feira do Peixe e acredita que o fluxo de pessoas nos dias do evento deve aumentar em comparação com o ano passado. “Embora estejamos ainda vivendo os efeitos de uma pandemia global, passamos por ela nos últimos dois anos e, sob as orientações da fiscalização e da vigilância sanitária, tomamos todas as medidas necessárias para que a Semana do Peixe em Sumaré, que é tradicional, pudesse acontece. Sempre temos em mente o melhor cenário e sempre buscamos fazer tudo para que possamos levar pescados de qualidade, como de costume”, conta.

O comerciante destaca que a principal característica do evento e levar opções de pescados para todas as regiões do município. “Esse evento possibilita levar os pescados que são consumidos tradicionalmente nesta época a todos os lugares. Devido ao local e principalmente ao horário, muitos estão ocupados a semana toda”.

A Feira do Peixe conta ainda com o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), do Departamento de Trânsito e da Vigilância Sanitária. Quem quiser mais informações sobre o evento pode entrar em contato pelo telefone (19) 3399-5017.

Matão – Rua Plínio Pereira da Cruz esquina com Avenida Minasa

Dia 05/04 – Quarta-feira das 7h às 18h

Dia 06/04 – Quinta-feira das 7h às 18h

Dia 07/04 – Sexta-feira das 7h às 12h

Inocop – Praça do Skate – Local da Feira Livre

Dia 03/04 – Segunda-feira das 7h às 18h

Dia 04/04 – Terça-feira das 7h às 18h

Dia 05/04 – Quarta-feira das 7h às 18h

Dia 06/04 – Quinta-feira das 7h às 18h

Dia 07/04 – Sexta-feira das 7h às 12h

Jardim Bom Retiro – Rua Rosendo Alves de Souza (Antiga Rua 15)

Dia 05/04 – Quarta-feira das 7h às 18h

Dia 06/04 – Quinta-feira das 7h às 18h

Dia 07/04 – Sexta-feira das 7h às 12h

Centro – Praça da República, 18

Dia 03/04 – Segunda-feira das 7h às 18h

Dia 04/04 – Terça-feira das 7h às 18h

Dia 05/04 – Quarta-feira das 7h às 18h

Dia 06/04 – Quinta-feira das 7h às 18h

Dia 07/04 – Sexta-feira das 7h às 18h

Picerno – Avenida Fuad Assef Maluf – Local da Feira Livre

Dia 03/04 – Segunda-feira das 7h às 18h

Dia 04/04 – Terça-feira das 7h às 18h

Dia 05/04 – Quarta-feira das 7h às 18h

Dia 06/04 – Quinta-feira das 7h às 18h

Dia 07/04 – Sexta-feira das 7h às 12h

Dall’Orto – Rua Anápolis esquina com Rua Goianésia – Local da Feira Livre

Dia 07/04 – Sexta-feira das 7h às 12h

Denadai – Rua Maximiliano Lopes – Local da Feira Livre

04/04 – Terça-feira das 7h às 18h

Maria Antonia – Praça Angelo Tomazin – Local da Feira Noturna

Dia 04/04 – Terça-feira das 7h às 18h

Dia 05/04 – Quarta-feira das 7h às 18h

Dia 06/04 – Quinta-feira das 7h às 18h

Dia 07/04 – Sexta-feira das 7h às 12h

Picerno – Rua Fuad Assef Maluf esquina com a Rua dos Eucaliptos

Dia 07/04 – Sexta-feira das 7h às 12h

