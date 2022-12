Acontece neste domingo (11/12) de manhã a 2ª edição da Feira do Carro Usado de Nova Odessa, com entrada livre. Serão expostos e comercializados veículos seminovos, usados e clássicos, incluindo motos, tanto por lojistas quanto por particulares, desde que moradores da cidade. Basta trazer o veículo. A expectativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social é que devem ser ofertados de 100 a 150 veículos, além de diversas atrações para o público.

O “feirão” acontece no bolsão de estacionamento da Praça dos Três Poderes, em frente ao Paço Municipal (Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro), das 8h às 12h. O local foi escolhido por ser amplo e central e já dispor de uma infraestrutura adequada.

As opções gastronômicas vão ficar por conta de barracas de pastel, sucos e chope. Serão oferecidos também serviços e produtos automotivos como chaveiro, aditivos, faróis novos e recuperados, polimento, além de uma financiadora de automóveis.

“Vamos para a segunda edição da Feira do Carro confiantes de que este evento vai entrar para o calendário mensal de atividades do município. A feira ajuda lojistas, particulares e é um atrativo aos domingos pela manhã, já que no espaço há também uma praça de alimentação e serviços oferecidos por comerciantes locais”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, Rafael Brocchi.

A 1ª edição que ocorreu em novembro foi considerada um sucesso, com dezenas de veículos de qualidade expostos e muitos negócios fechados. Centenas de pessoas passaram pelo bolsão de estacionamento da Praça dos Três Poderes. A aprovação da iniciativa foi unânime por parte dos comerciantes, lojistas e do público em geral.

A iniciativa do Desenvolvimento Econômico da Prefeitura se une a outras promovidas desde 2021 pela equipe do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho. “Nossa gestão já vem tomando uma série de ações para fomentar o crescimento econômico sustentável de Nova Odessa, como o convênio com o Estado para a instalação de um Poupatempo, a obra em andamento da nova Cooperativa de Costura e Fraldas no Jardim Capuava, a Nova Feira Noturna do Jardim Santa Rita e região, o ‘Nova Odessa +Barato: Outlet Municipal’, o 1º ‘Feirão do Emprego’, a 1ª edição da ‘Feira do Carro Usado’ e a retomada da Festa de Aniversário e da Festa das Nações – entre outras medidas”, lembrou.

“Esse apoio ao crescimento da nossa Economia visa gerar emprego e renda para nossa população e também impostos, para podermos reinvestir em melhoria do atendimento e da qualidade de vida da nossa gente”, completou o prefeito Leitinho.