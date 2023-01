Feira de Artesanato Santa Bárbara prorrogada até dia 21

Feira se tornou referência na região



A Feira de Artesanato de Santa Bárbara d’Oeste foi prorrogada até o dia 21 deste mês na Praça Central, exceto domingos e em dias de chuvas, artesãos comercializarão seus trabalhos feitos à mão, de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas, e aos sábados, das 10 às 14 horas. Neste mês poderão ser encontradas também diversas opções para a lista de material escolar.

A iniciativa valoriza a cultura do artesanato e trabalhos manuais e estimula a criatividade e a expressão artística, além de fomentar a economia criativa e geração de renda no Município.

Confeccionados em diversas técnicas, estão sendo expostos trabalhos feitos em crochê como tapete e mandala, porta caneta e cobre jarra bordado, pano de prato e chaveiro (Bernardete de Camargo), bijuterias em macramê, sementes, pedrarias, couro e filtro dos sonhos (Maria Socorro), crochê e bordado, pintura e patchwork (Nilza Catib), peças decorativas, relógio, chaveiros e oratórios em pedrarias (Paulo Couto), acessórios de cabelo feitos de fitas (Silvaneide Sousa), chinelos customizados, chaveiros e bijuterias com pedrarias (Larissa Rodrigues) e bolsas e mochilas em costura criativa, patchwork e máscaras de tecido (Sonha de Paula/ Marcilene Paulo/Maria de Fátima Paulo), além da venda de doces típicos (Cilas Coutinho).

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, pelo e-mail [email protected].

Casa do Artesão

A Loja da Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira” reabriu após o recesso de fim de ano e funciona até o final do mês de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. A iniciativa valoriza habilitar artesãos da cidade para expor e comercializar suas criações em um espaço próprio e atender aos princípios da oportunidade e valorização da cultura e dos artesãos locais, estimular a produção artesanal e ser um mecanismo do desenvolvimento econômico e de inclusão social, na medida em que gera emprego e renda.

Confeccionadas em diversas técnicas, destacam-se trabalhos feitos em crochê, bordado, pintura, costura criativa e artística, patchwork, montagem de fitas e pedrarias, biscuit, acessórios étnicos, miçanga e macramê, carpintaria e resina epoxi. A loja traz diversos produtos ligados a “Referência à cultura local e Iconografia do município” e a “Linguagem própria” do artesão.

São as técnicas: Amigurumi crochê com tema imagens sacras, naninhas e seres místicos, cachepô crochê e mesa posta em crochê e bordado (artesã Marisa Yukiko Ueda Okuro), acessórios de cabelo feitos de fitas e pérolas, e acessórios em miçangas e pedrarias (Jenifer Joice da Silva Rodrigues), Amigurumi crochê com tema mascotes de Santa Bárbara, padroeira da cidade, safari e bonecas, e vestidos infantil em crochê (Suzana Maria Rodrigues das Neves Chiquetto), quadros, porta chaves, jóias e utensílios, arranjo floral em madeira de reuso e MDF (Marister Hintze Damiane/Antônio Damiane Filho), acessórios de cabelo feitos de fitas e pérolas, turbantes e scrunchies em tecido (Silvaneide Ferreira Sousa), kit de panos de prato, marcador de páginas, necessaire, porta níqueis e bonecas em costura artística e criativa (Sérgio Luiz Fronza), bastidores em bordado, tapetes, bolsas e acessórios em crochê (Solange Scomparim Chinchio), filtro dos sonhos e acessórios em macramê, miçanga e torção de arame/cobre (Edma de Souza Santos), canecas e utensílio de cozinha com modelagem em biscuit (Laís Galina Silva de Lima/Meire Aparecida Galina), acessórios étnicos (Ana Paula Onofre de Campos), imagens sacras e símbolos com a técnica de pintura no gesso e stancil em panos de prato (Silvania Aparecida Malfati de Toledo), acessórios e chaveiros em pedrarias e miçangas (Isabelli Scomparim Francisco), chaveiros, bustos e bonecos com a técnica de pintura em impressão 3D (Jhonatan Feliz) e chaveiros e terços em resina epóxi (Virginia Malfati de Toledo).

A Casa do Artesão fica localizada no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), na Rua João Lino, 362, Centro, que também sedia o Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini” e Museu da Imigração .Mais informações podem ser obtidas no CAT de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, pelo telefone (19) 3455.7000.

