A Feira de Artesanato AMERIART estará no próximo sábado (21) na Estação Cultura, com a exposição e venda de trabalhos produzidos por 20 a 30 artesãos. O evento é realizado mensalmente pela Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) de Americana, por meio da Unidade de Turismo. Estarão dispostos trabalhos como patchwork, bordados, patch apliquê, pintura, decoupagem em caixas, vidros e madeiras, arranjos de flores, artigos de decoração, sabonetes e aromatizadores, crochês, artigos religiosos e bijuterias, entre outros materiais.

“O incentivo à economia criativa é uma das diretrizes do governo Chico Sardelli e o projeto Ameriart da Sectur estimula e abre oportunidades de emprego e renda para os profissionais do segmento de artesanato”, explicou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria. O artesanato retrata a diversidade cultural e natural da região onde está inserido, marcando a identidade do seu povo, independentemente da matéria-prima utilizada. “O produto artesanal é fruto da criatividade do artista-artesão e da influência do seu meio, sendo que inúmeras técnicas e segmentos são influenciados pela vocação artesanal e artística local e pela disponibilidade de matéria prima de cada região. Isto contribui com a diversidade quando visitamos um espaço nas feiras ou lojas de artesanato”, disse a diretora de Turismo, Roseli dos Santos.

Atualmente, a Sectur possui cerca de 130 artesãos cadastrados, que se revezam na exposição de produtos durante a AMERIART.

SERVIÇO

Feira de Artesanato AMERIART

Quando: Sábado, 7 de maio, das 9h às 15h

Onde: Estação Cultura, localizada à Avenida Dr. Antônio Lobo, 166 – Centro

Entrada franca