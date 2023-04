Feijoada em 5 minutos: cozimento a vapor inédito

Fast feijoada vem aí

Para muitos brasileiros que cozinham ou gostariam de aprender a cozinhar, a panela de pressão é um dos utensílios mais polêmicos e temidos. Com razão: se manuseada sem cautela, ela pode provocar acidentes graves. Quem tem o hábito de cozinhar sabe como essas panelas aceleram os processos, já que tornam os preparos dos alimentos mais rápidos e eficientes. E recorremos à pressão para um dos pratos mais seculares da gastronomia brasileira: o feijão. A empresa alimentícia Caldo Bom Alimentos criou um preparo inovador para o prato que reunindo segurança no preparo, qualidade de comida caseira e manutenção de propriedades nutritivas do alimento, além da agilidade e praticidade de uma feijoada pronta em 5 minutos.

Essa é a proposta do novo projeto da gigante do ramo: a rede de franquias de fast food de pratos à base de feijão, a Bean Go!. O novo empreendimento de foods to go (comidas para levar, em tradução livre) disponibiliza refeições prontas à base de feijão, sem conservantes e aditivos químicos. São 14 combinações de pratos, servidos em copos com ingredientes de alto teor nutritivo e que variam entre feijoada completa tradicional e versão vegana, além de dobradinha, mix de grãos e pratos inspirados na gastronomia americana, indiana, mexicana e italiana – sempre com o feijão como estrela principal.

“Como o próprio nome já traduz, o “feijão que vai” precisa ser preparado e entregue com rapidez, praticidade e sem abrir mão do sabor e nutrientes. Realizamos uma ampla pesquisa de mercado por seis anos, e em diversos países, para encontrar o que há de mais moderno e inovador em relação ao processo de cocção elétrico. Chegamos à inovadora máquina que realiza a cocção a vapor autoclavada. O processo é semelhante ao “sous vide”, mas a diferença é que o cozimento é feito dentro da embalagem por jatos de vapor controlados por computador”, explica o CEO da Caldo Bom Alimentos, Alexandre Stival.

O preparo da feijoada começa na fábrica da Caldo Bom: os produtos são pré-cozidos e esterilizados na embalagem, por meio de processamento térmico, quando são controlados os parâmetros de tempo e temperatura. O cuidadoso processo de produção garante a preservação das características nutricionais dos produtos. A finalização do cozimento é realizada na loja Bean Go!. “Como todos os produtos são esterilizados, não há necessidade de mantê-los sob refrigeração e a estocagem é feita em temperatura ambiente”, detalha Alexandre. “Cada preparo do prato foi estudado detalhadamente e possui um binômio de tempo e temperatura para realização da esterilização em autoclave”, complementa a engenheira de alimentos da Caldo Bom, Aline Cosmo.

Benefícios para a saúde das pessoas e empresas

Ao assegurar as propriedades sensoriais de aroma, textura, temperatura e sabor, os exclusivos vaporizadores importados da Bean Go! não demandam o uso de outros eletrodomésticos. Por essa razão, as lojas podem ter espaços a partir de 8 m², que cabem perfeitamente em quiosques, food trucks e outros espaços reduzidos, já que não utilizam fogões, fritadeiras, fornos, chapas, geladeiras ou freezers. “A Rede Bean Go! opera com o mínimo de estrutura física e humana. Também vale citar que o processo de preparo e logística dos produtos, da fábrica Caldo Bom até a loja Bean Go!, ainda estende o prazo de estocagem e validade do produto, sem perder a qualidade, as propriedades nutricionais e a segurança alimentar. A nossa solução ainda gera economia de tempo, gás, energia, mão de obra e utensílios para os franqueados”, comenta Alexandre.

Ainda, os alimentos cozidos a vapor têm uma perda nutricional menor e são menos calóricos, visto que o processo de cozimento não requer o uso de manteiga ou outras fontes de gordura. “Dentre as principais vantagens da técnica, podemos destacar a preservação das fibras alimentares, o pouco uso de gordura, a redução do valor calórico dos pratos e a retenção do sabor, do formato, da cor, da textura e dos nutrientes dos alimentos de modo geral”, explica a engenheira de alimentos da Caldo Bom, Aline Cosmo.

Sobre a Bean Go!:

A Bean Go!, uma rede de franquias de foods to go que disponibiliza refeições prontas à base de feijão, sem conservantes e aditivos químicos, com o característico sabor e know-how da indústria paranaense Caldo Bom Alimentos. O restaurante oferece 14 combinações de pratos à base de feijão, servidos em copos com ingredientes de alto teor nutritivo. Os pratos são produzidos e cozidos a vapor, mantendo a qualidade, a saudabilidade e a segurança alimentar. Para mais informações, acesse www.beangobrasil.com.br.

