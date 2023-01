Fechaduras inteligentes revolucionam mercado imobiliário

Já olhou as fechaduras da sua casa?

Quem já precisou alugar uma casa ou apartamento sabe como o processo, às vezes, é demorado. E na hora de visitar imóvel, o tempo perdido com deslocamento entre ir à imobiliária, buscar a chave da fechadura, ir até o imóvel e retornar para devolver a chave, torna esse processo mais complicado ainda.

Por isso, muitas imobiliárias estão buscando soluções mais inteligentes por meio da tecnologia. E foi de olho nesse mercado que a Chavi, startup de Curitiba e 100% brasileira, desenvolveu uma solução de fechaduras inteligentes para acabar com esse problema de perda de tempo e acelerar o processo de locação de imóveis.

“Apesar de já existir algumas soluções de fechadura inteligente no mercado, a grande maioria mexe na estrutura da porta. Nossa solução é totalmente isenta de mexer em qualquer parte da porta, sempre acoplável à fechadura e não deixando nem mesmo marca de cola”, diz Gustavo de Paula, CEO da Chavi.

Como a volatilidade de transações é muito grande, ou seja, a locação de imóveis é muito rápida, ter um aparelho que fica “preso” à porta é muito custoso. Com a solução da Chavi, ao ser alugado o imóvel, a fechadura inteligente é removida facilmente e pode ser usada em outro imóvel, não deixando qualquer marca na estrutura da porta. Basta apenas colocar no lado de dentro da porta, acoplando o produto à fechadura e configurar as permissões de acesso.

Outra grande vantagem: tudo é feito via aplicativo de smartphone. Ao realizar a reserva de um imóvel para visita, o cliente recebe em seu celular um link para baixar o aplicativo que contém a chave virtual para acesso da propriedade e, ao chegar à visita, basta abrir a porta pelo aplicativo, que funciona via Bluetooth, permitindo o acesso mesmo se o cliente estiver sem internet.

Ao acabar o período da visita, o acesso fica bloqueado. Para garantir a segurança, o APP Chavi utiliza criptografia SSL em todas suas requisições com servidores, com sistema de geração de Token de autenticação que se altera a cada 15 minutos, único para cada equipamento na autorização da abertura ou fechamento de portas.

Para quem usa imóveis via Airbnb, a solução da Chavi é ideal, já que uma das grandes “ansiedades” de quem loca via plataforma é justamente combinar a entrega de chaves, que pode ser baixada no celular e acessada apenas com Bluetooth, automatizando todo o processo. O locatário controla quem e quantas pessoas irão acessar e até quando é válido esse acesso. O valor do aluguel da fechadura sai por apenas R$ 49 mensais.

Um mercado em franca expansão

Com mais de mil fechaduras já instaladas e presente comercialmente em quatro capitais do Brasil, a Chavi tem ampliado suas soluções para outras áreas além do mercado imobiliário, como residências fixas, abertura de garagens e prédios corporativos, condomínios, hotéis e pousadas, coworking, e até mesmo construtoras/incorporadoras, com a fechadura inteligente sendo usada para acessos a áreas comuns, por exemplo.

Além da fechadura inteligente, dispositivo capaz de girar a chave de uma fechadura de porta, acionável por smartphone, a empresa já tem outros produtos como a Entrada Inteligente, que permite a abertura de portas elétricas, como a de eletroimã ou solenóide, e a Conexão Inteligente, que integra a rede wi-fi do ambiente aos Devices Chavi via Bluetooth, permitindo assim maior versatilidade de uso e controle remoto por meio do administrador, ou seja, a porta pode ser aberta de qualquer lugar.

Para condomínios, a empresa desenvolveu o Visita Inteligente, que permite ao dono ou locatário autorizar via aplicativo o visitante acessar o condomínio com o celular e aplicativo.

Já o Garagem Inteligente é acoplado ao motor da garagem para abertura de portões, e isso faz com que o acesso à garagem também seja feito de maneira integrada, dando mais segurança a moradores e administradores e bloqueando antigos usuários.

“Nosso objetivo é democratizar o uso de tecnologia, pois oferecemos uma solução mais acessível em relação aos concorrentes, temos o mindset de oferecer um produto de ponta e sem complicações, com segurança e autonomia de gerenciamento”, reforça Gustavo de Paula.

Está sediada na aceleradora de startups Hotmilk, o 3º maior coworking tecnológico da América Latina, que conta com as fechaduras inteligentes da Chavi em seus espaços coletivos (salas de reuniões e auditórios) e o Agendamento Inteligente para controle e gerenciamento desses acessos.

Saiba mais em: https://chavi.com.br/

