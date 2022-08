da BBC- O ex-presidente do Estados Unidos Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (8/8) que sua mansão no Estado da Flórida foi alvo de uma operação de agentes da polícia federal americana (FBI) e que eles inclusive teriam arrombado um cofre de sua casa.

Em um comunicado, Trump disse que a residência de Mar-a-Lago, em Palm Beach, foi “ocupada por um grande grupo de agentes do FBI”. O ex-presidente estava em Nova York no momento da operação, informou a emissora CBS News.

Segundo fontes, a busca fez parte de uma investigação sobre documentos oficiais que podem ter sido violados pelo ex-presidente republicano. Mas tanto o FBI quanto o departamento de Justiça dos EUA não comentaram a operação relatada por Trump.

“São tempos sombrios para nossa nação. Nada assim jamais aconteceu com um presidente dos Estados Unidos no passado”, afirmou o ex-presidente através de uma nota, acrescentando que tem cooperado com todas as autoridades relevantes e, portanto, a “incursão não anunciada em minha residência não era necessária ou apropriada”.