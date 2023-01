Fazia estágio, e roubou bolsa dentro de carro

Um rapaz que faz estágio

e tem 48 anos acabou detido depois de furtar uma bolsa de dentro de um carro, nesta segunda-feira (9), na região do Jardim Ipiranga, em Americana. A vítima procurou ajuda na base da PM e os militares encontraram o suspeito.

Uma equipe da polícia estava chegando na base quando a vítima chegou e relatou o crime que tinha acontecido havia poucos minutos. Ela mostrou imagens de um circuito interno que registrou o bandido furtando sua bolsa de dentro do carro. Com as características, os policiais conseguiram encontrar o ladrão ainda em posse do objeto furtado.

O homem se recusou a fornecer informações e a PM fez a coleta de impressões digitais para conseguir fazer identificação. Segundo a polícia, o estagiário de 48 anos já tinha passagem criminal.

Com a confirmação dos dados, o delegado o autuou em flagrante pelo furto e o ladrão ficou à disposição da Justiça.

