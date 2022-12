Um motorista de aplicativo foi vítima de assalto nesta véspera de Natal (24) em Santa Bárbara d’ Oeste. O ataque aconteceu por volta das 22h15, quando ele foi solicitado por um passageiro de nome Matheus para uma corrida, da rua Tabajaras, Jardim São Francisco até o Jardim Laudissi. No local embarcaram três homens desconhecidos que ocuparam o banco traseiro.

O motorista transitava pela rua Quinze de Novembro com o Chevrolet Prisma 2015, prata, placas FDX3F39 próximo à Garagem Municipal, na saída da cidade, um deles encostou um revólver oxidado na barriga dele e anunciou o assalto, mandou que parasse imediatamente.

A vítima desembarcou e saiu correndo e os ladrões fugiram em direção ao Conjunto Roberto Romano. Além do veículo, levaram a carteira de bolso do motorista com documentos pessoais cartões bancários e R$ 450 em dinheiro.

Após sbnoticias.com.br

Imagem ilustrativa