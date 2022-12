O Índice de Vendas dos Supermercados (IVS), apurado pela Associação Paulista de Supermercados (APAS), registrou alta de 1,06% em outubro em relação a setembro. O aumento foi influenciado, entre outros fatores, pela antecipação das promoções da Black Friday e o incremento da capacidade de consumo das famílias de menor renda devido ao início das operações de crédito consignado com recursos do Auxílio Brasil. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, as vendas subiram 0,26% em outubro, segundo mês de alta real no indicador.

O crescimento real do faturamento do setor na base de comparação interanual em setembro e outubro contribuiu para a reversão da tendência de longo prazo do indicador. Em outubro, o faturamento real no acumulado em 12 meses apontou retração de -6,53%, ante -7,99% do mês anterior.

O volume de unidades vendidas em outubro registrou alta de 5,76% em relação ao mês anterior. E, em comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 5,06%. No ano, o volume de vendas ainda registra retração de 3,19%. O indicador de destaque em outubro foi vendas/check-out (ver tabela abaixo), que registrou alta real de 6,56% no mês. Por sua vez, na comparação com outubro de 2011, o indicador deflacionado pelo IPS/FIPE apurou retração de -1,48%. No acumulado do ano, o índice ainda acumula queda -5,28%. A expectativa para os próximos meses, mantida a melhora da conjuntura macroeconômica, é de que o setor supermercadista continue apresentando melhora gradual tanto no faturamento quanto no volume de vendas.

Nota Metodológica: O Índice de Vendas dos Supermercados tem como objetivo acompanhar e analisar o desempenho das vendas do setor supermercadista no estado de São Paulo através da evolução do faturamento dos Hipermercados e dos Supermercados. A pesquisa é composta por hipermercados e supermercados do estado de São Paulo, os quais possuem uma representatividade de 85% do setor supermercadista. Os indicadores são divulgados tanto em caráter de mesmas lojas (que consideram apenas lojas abertas há pelo menos um ano) e de todas lojas (que consideram todas as lojas criadas no período pesquisado). As análises dos resultados auxiliam os empresários do setor na tomada de decisão com relação a reabastecimento, investimentos, compras, estoque. E de maneira geral auxilia o mercado na análise de tendências, plano de negócios, potencialidades e inserção no mercado.