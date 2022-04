Fátima Bernardes iniciou o “Encontro” desta quinta-feira (14) comentando as mudanças que a Globo anunciou no dia anterior. Segundo o comunicado divulgado pela emissora, a apresentadora comandará o “The Voice” e quem assumirá o matinal em seu lugar será Patrícia Poeta e Manoel Soares.

Questionada por Tati Machado ao vivo, Fátima afirmou que tinha o desejo de deixar de vez o jornalismo para “surfar com os dois pés” no entretenimento.

“Quando vim para cá, ao deixar o ‘Jornal Nacional’, eu tinha uma meta que era trabalhar com entretenimento. Tinha 25 anos trabalhando com jornalismo. Não gosto que pareça uma coisa prepotente, de que eu já sabia fazer, porque a gente aprende no jornalismo diariamente. Mas eu sou um ser televisivo e queria conhecer novos horizontes”, explicou.

O “Encontro”, apesar de não exigir tanta seriedade, ainda é um formato que traz muita informação. Fátima quer experimentar algo novo e com mais liberdade.

“Quando vim para o Encontro, fiquei com um pé no entretenimento e outro no jornalismo. Esse é um programa necessário para trazer pautas importantes, falar do dia a dia e divertir. Estava querendo trazer meu outro pé para o entretenimento. Com a possibilidade de fazer o ‘The Voice’, isso aconteceu”, completou.