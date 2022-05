com prova presencial

As inscrições para o vestibular da Fatec Americana estarão abertas no período de 25/05 até às 15h do dia 28/06/2022 exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br . Nesse 2º semestre de 2022, a Fatec Americana retomará seu Processo Seletivo Vestibular, a ser realizada no dia 17 de julho (domingo).