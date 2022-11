O projeto Cão Amigo: colchonetes com fibras de cães para população em situação de rua, desenvolvido na Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Americana, localizada na Região de Campinas, está participando do 3º Congresso Internacional de Sustentabilidade em Têxtil e Moda. Realizado pela Universidade de São Paulo (USP), o evento acontece entre hoje (9) e sexta-feira (11).

A ideia é resultado do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) da estudante do curso de Têxtil e Moda da Fatec Americana, Ana Beatriz dos Santos. Com orientação da professora Maria Adelina Pereira, o protótipo foi confeccionado com pelo de cães e retalhos de tecido que são descartados por pet shops e confecções têxteis. Os materiais passam por um processo de higienização antes de serem reaproveitados na produção do colchonete que foi desenvolvido para atender a população em situação de rua.

“Os testes demonstraram que o pelo do cachorro garante um conforto térmico semelhante ao da lã de ovelha e pode proporcionar dignidade, além de reduzir o sofrimento de quem vive sem teto”, explica Ana Beatriz, que também acredita no impacto positivo no estado psicológico da população que vive nessa situação.

Pela originalidade e adequação ao 1º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), relacionado à erradicação da pobreza, o projeto Cão Amigo foi um dos vencedores da 13ª Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps), realizada em 2021.

Além das apresentações de projetos, o congresso conta com diversas palestras e mesas-redondas, com temas como: Os Impactos em Favor da Agenda 2030 Causados na Economia pela Cadeia Têxtil e Indústria da Moda; e Economia Circular, Possibilidade de Geração de Renda com a Sustentabilidade – confira a programação.

Serviço

3º Congresso Internacional de Sustentabilidade em Têxtil e Moda

Local: USP campus Zona Leste

Data: de 9 a 11 de novembro

Horário: a partir das 8h30

Informações: https://www.sustexmoda.org/home