Mais uma farmácia fechou as portas no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Herman Muler, em Americana.

O local já abrigou diversas farmácias e agora, a USI Para Todos, também decidiu deixar o local. A rede possui outras unidades em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Nos últimos anos, a cidade tem visto um “boom” de abertura de farmácias, principalmente de grandes redes como a Drogaria TodoDia.

LEIA TAMBÉM: Comércio de Americana funciona na terça de Carnaval das 9h às 15h

Segundo a Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias, “o comércio do varejo farmacêutico reagiu de forma positiva ao cenário econômico de pandemia em 2022 e ainda aponta crescimento para 2023. Ao contrário de alguns mercados aqui no Brasil, o campo farmacêutico está se saindo muito bem, faturando R$ 166,46 Bilhões até o 1° semestre desse ano (Fonte IQVIA)“.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento